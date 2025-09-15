女子大年初一酒駕釀國道連環撞2死9傷 獲判緩刑

女子大年初一酒駕致國道連環撞釀2死9傷，獲判緩刑。圖為當時現場畫面。（民眾提供）

2025/09/15 13:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕48歲陳姓女子2023年除夕當晚在台中市家人住家喝完2罐調酒後，於大年初一凌晨開車載著當時16歲兒子上國道，欲北上返回桃園市。不過，陳女開車行經國道1號北向127.2公里處內側車道時，因酒駕失控自撞護欄後，釀起連環撞導致2死9傷，死者包括客運駕駛楊男、貨車乘客許女。

苗栗地院法官日前審理，認為陳女心存僥倖導致酒駕失控自撞，應對2名死者結果負責；但考量陳女自首且與死者楊男、許女家屬達成和解各賠償180萬、200萬，死者家屬願意寬恕，法官依不能安全駕駛致死罪判處陳女有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供180小時之義務勞務，及接受法治教育5場次。

請繼續往下閱讀...

事發當時，陳女車輛有酒駕失控自撞護欄後打橫停擺在外側路肩及外側車道，導致後方蔡男駕駛的貨車、楊男駕駛的客運車及另3輛車撞上，蔡男駕駛的貨車與楊男駕駛客運車當場起火燃燒，楊男與蔡男車上乘客許女均因火燒車全身嚴重燒傷碳化、熱休克不治死亡，陳女酒測值達0.34mg/l。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

