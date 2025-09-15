為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    家庭主婦投資虛擬貨幣被騙380萬 外籍車手取款遭逮

    警方逮捕馬來西亞籍車手。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/15 13:06

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市楊姓女子落入投資虛擬貨幣詐騙陷阱，短短2個多月投入380萬元現金，直到無法出金才驚覺受騙上當，中和分局警方獲報後，將詐騙集團成員誘出面交，逮捕馬來西亞籍卓姓車手，發現他是在友人介紹之下，以觀光名義來台當取款車手，詢後移送偵辦。

    中和警分局調查，55歲楊女為家庭主婦，她於7月底看見臉書投資廣告，點擊後加入不明LINE帳號，對方以「穩賺不賠」、「高獲利」等話術洗腦，慫恿楊女投資泰達幣，楊女深信不疑，2個多月來與詐團成員面交5次共380萬元，直到楊女要出金時，還誆稱帳號涉及洗錢需繳交保證金，令楊女驚覺受騙。

    據查，警方獲報後檢視楊女手機，發現她仍與詐騙集團成員有聯繫，於是將計就計，在前天（15日）下午約出對方，隨後在中和區德光路面交地點埋伏，一見到馬來西亞籍53歲卓男收款後，隨即上前壓制逮人，並查扣手機2支及面交款項100萬元等證物。

    警詢時，卓嫌稱是因友人介紹打工機會之下，8月底才以觀光名義入境來台，對於是詐騙行為豪不知情，警方詢後，將其依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

