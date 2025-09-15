黑幫分子K完歌被噴1句竟掏刀奪命 判無期定讞

2025/09/15 12:52

〔記者張文川／台北報導〕桃園市竹聯幫信堂成員陳瑋，前年11月間與朋友到中壢區一家KTV歡唱，離開前在大門口與謝姓、余姓男子等人起衝突鬥毆，陳瑋持彈簧刀刺傷謝男頭部、背部，余男見狀將陳瑋推倒在地，陳男起身持刀猛刺余男左腹、左胸，刺穿心臟，致余男當場死亡。桃園地院國民法庭將陳男判處無期徒刑；高等法院、最高法院皆維持原判，全案定讞。

判決指出，28歲陳瑋與被害人余男、謝男互不相識，2023年11月19日清晨6時10分，陳瑋正欲離開KTV，在門口自認為被謝男以「衝三小（台語）」挑釁，怒毆謝男頭部，謝男出拳反擊，陳瑋取出彈簧刀劃傷謝男謝臉部、右側後胸。

余男見狀上前阻止推倒陳，陳起身持刀猛刺余男左側下腹、左側胸部，其中一刀刺穿余男心臟，致其胸腔內大量出血近2公升，當場失血過多死亡。陳瑋丟掉彈簧刀，拾起散落包包、拖鞋，從容搭車離開。

一審桃院國民法官法庭審理後認為，陳瑋行兇時並未因酒醉致辨識能力降低；且他因販毒罪被判刑5年2月，服刑後獲假釋期間又犯此件殺人案。

國民法庭認為陳男僅因一句不確定的挑釁言語，恣意持刀殺人，無視他人生命，天理難容，犯後否認殺人犯意、未達成和解，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。二、三審皆維持無期徒刑定讞。

