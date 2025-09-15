為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    黑幫分子K完歌被噴1句竟掏刀奪命 判無期定讞

    2025/09/15 12:52

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市竹聯幫信堂成員陳瑋，前年11月間與朋友到中壢區一家KTV歡唱，離開前在大門口與謝姓、余姓男子等人起衝突鬥毆，陳瑋持彈簧刀刺傷謝男頭部、背部，余男見狀將陳瑋推倒在地，陳男起身持刀猛刺余男左腹、左胸，刺穿心臟，致余男當場死亡。桃園地院國民法庭將陳男判處無期徒刑；高等法院、最高法院皆維持原判，全案定讞。

    判決指出，28歲陳瑋與被害人余男、謝男互不相識，2023年11月19日清晨6時10分，陳瑋正欲離開KTV，在門口自認為被謝男以「衝三小（台語）」挑釁，怒毆謝男頭部，謝男出拳反擊，陳瑋取出彈簧刀劃傷謝男謝臉部、右側後胸。

    余男見狀上前阻止推倒陳，陳起身持刀猛刺余男左側下腹、左側胸部，其中一刀刺穿余男心臟，致其胸腔內大量出血近2公升，當場失血過多死亡。陳瑋丟掉彈簧刀，拾起散落包包、拖鞋，從容搭車離開。

    一審桃院國民法官法庭審理後認為，陳瑋行兇時並未因酒醉致辨識能力降低；且他因販毒罪被判刑5年2月，服刑後獲假釋期間又犯此件殺人案。

    國民法庭認為陳男僅因一句不確定的挑釁言語，恣意持刀殺人，無視他人生命，天理難容，犯後否認殺人犯意、未達成和解，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。二、三審皆維持無期徒刑定讞。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播