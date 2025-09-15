外籍詐欺車手、非法打工、陪侍通通查！ 中壢警大掃蕩查獲53人

中壢警方於中壢火車站週邊及中平商圈實施臨檢查察外籍人士涉案行動，共查獲53人帶回究辦。（記者李容萍翻攝）

2025/09/15 12:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區外籍人士涉及治安案件增加，中壢警分局執行雷霆除暴專案勤務，近日針對轄區特種營業場所及外來人口治安顧慮場所臨檢，先後查獲逾期居留移工及外籍詐欺車手、外籍非法打工女子53人，經統計今年以來共逮捕外籍詐欺車手達27人，其中馬來西亞籍10名、越南籍9名、泰國籍5名、香港籍3名，顯示外籍人士來台被詐欺集團網羅已成為治安隱患。

中壢警分局副分局長高海源今（15）日表示，中壢警方本週聯合移民署桃園專勤隊、警察局外事科、刑事警察大隊等，針對外籍人士非法活動執行全面打擊，於10日晚間針對轄內外籍人士常聚集的特種營業場所同步實施臨檢，展開反毒、反詐宣導，更在中壢區3處小吃店查獲泰籍女子22人及越籍女子2人共24人非法打工，其中7名女子逾期居留，依違反「入出國及移民法」移請桃園專勤隊辦理，5名雇主違反「就業服務法」將函請市府勞動局裁罰。

中壢警分局昨（14）日晚間再集結警力33名，於中壢火車站周邊及中平商圈採取區域封鎖實施路檢盤查，並針對移工消費場所進行臨檢掃蕩，再查獲印尼籍失聯移工及越南籍逾期居留各1女，訊後移請桃園專勤隊辦理收容遣返事宜，展現警方全力遏止外來人口非法活動的決心。

中壢警分局長林鼎泰提到，隨著中壢轄區外籍人士、移工人數成長，涉及治安事件頻傳，警方近日連續二波以中壢火車站周邊針對外籍人士執行雷霆除暴、外來人口治安顧慮場所臨檢查察專案勤務，動員大批警力針對特種營業場所、外來人口聚集處封鎖及路檢臨檢行動，尤其是外籍人士淪為詐欺集團車手犯罪值得重視，警方依法從嚴究辦執法絕不姑息，同時呼籲外來人士應遵守我國法令，切勿以身試法，警方必將依法從嚴究辦。

中壢警方於中壢火車站週邊及中平商圈實施臨檢查察外籍人士涉案行動，共查獲53人帶回究辦。（記者李容萍翻攝）

