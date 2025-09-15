為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    開司馬限林道撞自行車騎士致死 肇事駕駛函送法辦

    休旅車開往雪見，在司馬限林道上撞上休憩自行車友釀1死。（民眾提供）

    2025/09/15 12:13

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕22歲吳姓男子13日下午3點多駕駛休旅車，由司馬限林道前往雪霸國家公園雪見遊憩區時，在司馬限林道約23.5公里處撞上一名正在路旁休息的自行車騎士，導致正跨坐在自行車上休息的48歲陳姓男子往後跌倒著地受傷，陳男送醫後傷重不治，目前大湖警方依過失致死罪函送吳男。

    大湖警方今天表示，事發當時吳男因與其他車輛會車，視線注意左側，沒發現右方的自行車友陳男正跨坐在自行車上休息，結果休旅車撞到自行車後，陳男因此順勢倒地撞擊台階，造成陳男胸口、腳部有多處擦挫傷，警方與消防人員獲報後將陳男先送往泰安鄉象鼻衛生所初步治療，後續送往東勢農民醫院搶救，經搶救後仍宣告不治。

    大湖警方指出，相驗後發現陳男因創傷性休克併呼吸衰竭胸腹部擦挫傷、肋骨、胸骨骨折及血胸；肇事吳男並無酒駕，全案函送檢方偵辦。

    休旅車開往雪見，在司馬限林道上撞上休憩自行車友釀1死。（民眾提供）

