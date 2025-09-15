辦台鹽綠能舞弊案涉洩密 台南市調處調查官起訴

調查局台南市調查處新營站一名男調查官林家齊涉辦案洩密罪嫌，被台南地檢署起訴。（資料照，民眾提供）

2025/09/15 11:49

〔記者王俊忠／台南報導〕調查局台南市調查處新營站1名調查官林家齊涉因調查台鹽綠能公司採購等弊案，以調查局內部系統查詢台綠交易關係人個資、財務交易等資料，存在隨身碟。林把此隨身碟拿給台綠總經理黃姓女秘書觀看、複製儲存；台綠總經理另名陳姓男秘書也從黃女筆電看到相關資料拍下照片、提供郭姓友人翻拍存檔。今天台南地檢署依公務員洩密、個資法等罪嫌起訴林家齊等4嫌。

台南地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭聆苓於今年7月間指揮調查局中部地區機動工作站偵辦此案，7月中旬，調查官林家齊被收押停職，檢方近日偵結起訴、並於今日將此案移交台南地院審理。

檢方起訴指出，林家齊因調查台鹽綠能公司相關不法案件，從2024年3月間起以調查局內部系統查詢台綠公司及交易關係人（包含國民身分證統一編號、親等、大額交易紀錄等個人身分及財務金融資料），並以WORD檔或 EXCEL檔儲存於隨身碟。

林家齊竟於同年5月間將此存有偵查秘密的隨身碟提供給台綠公司總經理黃姓女秘書，任由黃女觀看及複製該隨身碟內的偵查秘密，黃女把隨身碟內的台綠公司及交易關係人個資與財務金融等資料，儲存在台綠公司配發的筆記型電腦內。

台綠總經理另名陳姓男秘書於2024年5月下旬，因與黃女共用這部筆電緣故，看見上述台綠公司及交易關係人的個人身分與財務金融資料，陳男即以手機拍攝數張照片存檔，並於同年5月29日前往郭姓友人住處，把他手機拍下的照片檔，提供給郭男觀看，郭男也拿自己手機再行翻拍存檔，2人也涉非法蒐集或利用個人資料，損害他人個資隱私的利益。

檢方表示，林家齊涉刑法公務員洩漏國防以外秘密罪與個資法中公務機關非法利用個資罪嫌；黃女與陳男、郭男3人分別涉嫌個資法中非公務機關非法蒐集個資、處理或利用他人個資等罪嫌。

至於此案是否還有涉及行、收賄等金錢利益交換的問題？南檢強調，目前此案是偵結起訴4嫌洩密與個資法部分，有無其他犯罪問題，都會進一步調查釐清。

