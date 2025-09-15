為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    白目單車騎士闖紅燈不服取締 當街逃逸跑給警察追

    林姓男子違規闖紅燈過馬路。（記者王冠仁翻攝）

    林姓男子違規闖紅燈過馬路。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/15 11:20

    〔記者王冠仁／台北報導〕林姓男子昨天下午騎乘YouBike共享單車，行經台北市一處路口時，他明明見到行人穿越道的號誌已經變為紅燈，而且對面就有員警正在值勤，他居然下車用牽行的方式闖紅燈過馬路。員警上前將他攔下準備取締開罰，沒想到他又跳上單車逃離現場，但員警通報支援警網，不久後就將他攔下開罰。

    昨天社群上流傳一段影片，影片中一名單車騎士被3名員警當街攔下，網友還發文說「警車追逐騎YouBike民眾，邊追邊拿大聲公喊，不知道是發生什麼事？」

    對此，警方今天表示，昨天下午3時許，員警在台北市八德路一段執行交通疏導勤務時，當時這名林姓男子騎乘共享單車，趁行人號誌為紅燈時，居然從八德路一段南側闖紅燈穿越馬路。

    員警見到林男在自己眼前違規闖紅燈，立刻上前將他攔下準備開罰，他這時卻辯稱「義交指揮我過馬路」他才違規通過。林也不願配合警方，不僅不出示證件，還逕自跳上單車逃離現場，往臨沂街方向離去。

    員警隨即通報支援警力，警網不久後就在附近將林攔下，並依照道路交通管理處罰條例第78條製單舉發。

    中正一分局呼籲，自行車騎士下車牽行視同行人，在穿越馬路時，應依規定行走人行穿越道，並遵循交通號誌指示，於綠燈秒數充裕時再通過路口、確保安全，警方也將針對事故多發及人流密集區域，透過攔查與舉發作為，全面提升交通秩序管理效能，防範事故發生。

    網友目擊事發經過。（記者王冠仁翻攝）

    網友目擊事發經過。（記者王冠仁翻攝）

