    首頁　>　社會

    「神仙縱走」突遭虎頭蜂螫傷！消防急救援女登山客送醫

    4人登山隊「神仙縱走」突遇虎頭蜂，1人遭螫傷。（民眾提供）

    4人登山隊「神仙縱走」突遇虎頭蜂，1人遭螫傷。（民眾提供）

    2025/09/15 11:17

    〔記者蔡政／苗栗報導〕1隊共4人的登山隊昨（14）日下午4點多向苗栗縣政府消防局報案，稱其中1名居住於新北市的58歲女性登山客於「神仙縱走」途中遭虎頭蜂螫傷，出現肢體無力及嘔吐症狀，且無力自行下山，苗縣府趕忙派出人員前往協助，利用擔架協助遭螫傷登山客下山。

    苗栗縣政府消防局表示，獲報地點為神仙縱走4號樁，因虎頭蜂螫事關重大，故出動2梯次共7名消防人員、20名義消上山救援，救援人員於昨日下午5點多抵達「神仙縱走」登山口後，昨日傍晚將近6點接觸到女患者，該名女登山客被虎頭蜂螫了10幾針，消防人員持續以人力接駁登山客返回登山口後送醫。

    消防人員指出，該名女山友疑似過大崩壁10號樁附近被叮咬，自行走至4號樁才請求救援，螫傷女山友的應該為地龍峰（台灣大虎頭蜂）。

    「神仙縱走」為苗栗縣神桌山至仙山，被稱為「神仙縱走」，近年來常吸引不少山友前往登山、健行。不過，苗縣府消防局提醒，近期開始進入虎頭蜂繁殖季，登山客容易遇到虎頭蜂宛如由「地上冒出」狀況，務必做好保護措施，目前已在登山口貼上小心蜂群等告示。

    4人登山隊「神仙縱走」突遇虎頭蜂，1人遭螫傷。（民眾提供）

    4人登山隊「神仙縱走」突遇虎頭蜂，1人遭螫傷。（民眾提供）

    熱門推播