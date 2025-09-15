為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中女子大鬧超商狂呼盧媽媽 網全歪樓求帥員警加Line

    台中一名女子昨天傍晚大鬧超商，還稱要請盧秀燕市長來處理，直到員警告知要強制送醫才趕緊離開超商。（警方提供）

    台中一名女子昨天傍晚大鬧超商，還稱要請盧秀燕市長來處理，直到員警告知要強制送醫才趕緊離開超商。（警方提供）

    2025/09/15 10:35

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名女子昨天傍晚到中區自由路一家7-11超商，質疑豆漿等飲料被開過狂盧要求店員處理，還質疑店員不讓他結帳，並嗆「我明天要請盧秀燕市長來處理」，員警獲報到場處理，女子還質疑是假警察「假的啦！穿制服也有假的」，直到員警請她離開不然要請消防隊來強制送醫，才趕緊離開結束這場鬧劇。

    這名女子昨天傍晚5點20分左右到中區自由路一家超商大鬧還開直播，強調明明自己有排隊，店員卻欺負她不讓他結帳，還狂盧超商販賣打開過的飲料給她，卻拿不出任何證據。

    女子還問小7店員「你叫什麼名字？」，店員被盧到很煩回應「我叫柯文哲可以吧！」接著指著一名在超商內的男子狂問「你是店長嗎？」指不只一次發現豆漿等飲料被打開過，喝起來也怪怪有問題，直嗆「我明天要請盧秀燕市長來處理」，販賣和陳列已經打開過的東西給客人是不是要罰錢？

    台中市第一分局一名李姓員警獲報趕來處理，女子卻要員警把證件拿出來，員警把臂章給他看，卻質疑「假的啦！穿制服也有假的」最後員警報出名字、單位，告知已經影響到店家請你離開，女子還是不離開，還狂喊「台中市長盧秀燕麻煩你快點過來處理」直到員警說要打119，請消防人員強制送醫女子嚇到才離開超商。

    警方表示，這名女子住在附近精神狀況不穩定，之前也曾有類似狀況，網友看到除稱讚「店員能這麼淡定也很厲害」，還全歪樓稱讚，「警察好帥、可以幫我跟這位帥哥那line嗎？真的好帥」，員警則笑稱是美肌開很大。

