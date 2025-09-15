打破檢方「萬年串證理由」 高院撤銷議員陳怡君延押裁定掀律界熱議

高等法院日前裁定北市議員陳怡君（圖中）與辦公室主任張惠霖2人交保，成為高院史上首次針對羈押裁定交保的案例。（資料照）

2025/09/15 10:38

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，因涉助理費詐領、收賄關說建案遭檢方依貪污治罪條例起訴，雙雙遭羈押禁見3月。士林地方法院原裁定延押，不過高等法院近期撤銷延押，改裁100萬元、50萬元交保，並加上限制住居、出境出海與科技監控，成為高院首例的自為裁定交保。法官亦指，起訴後不應再以串證為羈押理由，此一見解被視為突破過往實務慣例，引發律界廣泛討論。

實際上，本案受命法官林孟皇，過去早於司法界被視為改革派代表。林孟皇認為，檢方既已起訴，證據理應蒐集完成，若無具體事證顯示可能勾串，法院不應再以「串證之虞」為羈押理由。雖認陳、張有逃亡之虞，但仍可透過交保、限制住居等替代處分防範。

多名律師私下表示「不意外」，直言法官林孟皇一貫強調無罪推定，並勇於挑戰傳統見解。一名曾與林孟皇交手的資深律師透露，其法學素養極深，判案時不僅注重證據，還會設身處地體察被告處境，讚譽其為真正落實無罪推定的法官。該律師認為，林法官有強烈的人權意識，對被告展現同理心，該無罪的案子敢判無罪，「在官僚氣氛濃厚的司法界，他的判斷算是相當前進」。

律界指出，台灣司法長期濫用「串證之虞」作為萬能理由，檢察官只要聲請書上寫下這四個字，而法官總是選擇相信最悲觀的版本，導致預防性羈押氾濫，無罪推定雖寫在憲法與刑事訴訟法，但在司法實務中，常淪為口號。

律界觀察，本案雖以陳怡君涉貪為焦點，但高院此次裁定的意義已超越個案，實質是否定「起訴後仍可援引串證之虞羈押」的慣行。過去，羈押往往成為檢方的「萬年保險理由」，也因法官傾向採信檢方最悲觀的版本而難以動搖，此次見解除被視為實務鬆動的起點，並凸顯司法對無罪推定的重新審視。

