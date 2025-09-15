嘉縣業者提供土地濫倒事業廢棄物 16人被判刑

嘉義地方法院。（資料照）

2025/09/15 10:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕前嘉義縣議員林寶瓶（已歿，不受理判決確定）與金日美實業股份有限公司前後任陳姓、李姓負責人，因欠缺資金，被控在2021年5月至8月，利用合盛公司、家豪生技公司等再利用機構包裝，向不知情的食品公司收受食品加工污泥等事業廢棄物，濫倒、掩埋於金日美公司位於嘉義縣水上交流道旁土地，賺取非法處理費牟利，嘉義地方法院審結，依違反廢棄物清理法，對涉案16人判刑。

判決書指出，林寶瓶為金日美公司實際負責人，2021年8月4日前登記陳某為負責人、2021年8月5日改登記李某為負責人，合盛公司與家豪公司分別為新竹縣、高雄市申設的再利用機構。2021年5月至8月間，經由合盛公司謝姓負責人仲介，宣稱可合法再利用食品加工污泥，以每公噸6700元至7800元不等處理費，收受食品公司的食品加工污泥等事業廢棄物，再勾結環保公司業者載運至金日美公司傾倒、堆置、掩埋，支付金日美每公噸1500或1000元處理費等報酬，家豪公司蔡姓負責人，也以同樣手法收受事業廢棄物，載運至金日美公司傾倒，總計非法清除、處理約848公噸的食品加工污泥廢棄物。

嘉義地院近日依違反廢棄物清理法，針對金日美公司陳姓、李姓負責人等16人判刑，其中陳某應執行1年5月有期徒刑，李某應執行1年4月；合盛公司負責人謝某判刑1年6月，緩刑4年，應向公庫支付40萬元，合盛公司判罰金60萬元；家豪公司蔡姓負責人判刑1年4月，家豪公司判罰金50萬元。

