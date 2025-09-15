為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    連江備選國民法官公開抽選 從11095人中電腦抽出375人

    連江縣115年度備選國民法官初選名冊公開抽選，公開抽出375位備選國民法官。（圖為連江縣政府提供）

    連江縣115年度備選國民法官初選名冊公開抽選，公開抽出375位備選國民法官。（圖為連江縣政府提供）

    2025/09/15 10:18

    〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣115年度備選國民法官初選名冊公開抽選，民社處副處長劉剛擔任抽選作業程序主席，在連江地方法院代表法官鍾詔安、法院書記官長許力方、連江地檢署主任檢察官楊翊妘等人見證下，由電腦程式從符合資格母體中，公開抽出375位備選國民法官。

    連江地院指出，此次抽選是從連江縣年滿23歲、設籍4個月以上的國民為母體，隨機抽選「備選國民法官」資格。連江地院於8月份發函，請縣政府依據國民法官法，隨機辦理抽選備選國民法官業務。

    民社處舉辦備選國民法官初選名冊公開抽選，由副處長劉剛主持，戶役行政科長蔡秉均操作，透過戶役政電腦系統篩選，自積極資格人口清冊備選清單11095人中，由電腦程式隨機抽選所需備選國民法官人數375人，10分鐘完成抽選作業。

    鍾詔安表示，115年1月1日起，國民法官制度適用範圍將擴大至最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，連江縣國民法官亦可能涉及軍事相關案件，加上馬祖地區民眾的關係較為緊密，可能增加法官壓力及審理難度，法院也會更加重視法官人身安全，未來也會持續與地方合作，共同推動制度深化。

