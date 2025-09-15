8旬老翁從高雄三民騎腳踏車到屏東內埔...... 警助搭火車回家

內埔警方將潘翁載到潮州火車站搭車回家。（警方提供）

2025/09/15 10:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄1名8旬的獨居潘姓老翁，日前自行騎腳踏車出門，腳力過人的他，竟一路從高雄三民區騎到屏東內埔鄉卻迷路，警方獲報，除帶返回所外，還帶他到潮州搭乘火車並出資助其回家，暖心善舉傳出也獲民眾盛讚。

屏東縣政府警察局內埔分駐所警員徐敬堯、鍾畇青，日前巡邏中接獲110報案，指有民眾在內埔鄉屏光路與自強路口迷路了，請警方到場協助。

警方到場後查知，該名年已8旬的潘姓老翁迷路，老翁自述，目前獨居在高雄市三民區，一早從住家騎腳踏車外出閒逛，不知不覺中就騎到屏東縣內埔鄉，但忘記如何騎回家去。員警先將潘姓老翁帶回派出所安置，並提供糧食果腹。

老翁在稍作休息後，警方將老翁連同腳踏車，一同載到潮州火車站，並提供車資讓其回家，老翁對於警方熱心幫忙十分感激，內埔分局長江世宏表示，民眾外出迷路時，可打110報案或向當地派出所員警求助。另家中年長長者可讓其配戴愛心手環，上面顯示長輩名字及家人電話號碼，或在衣物標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬。

