為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    8旬老翁從高雄三民騎腳踏車到屏東內埔...... 警助搭火車回家

    內埔警方將潘翁載到潮州火車站搭車回家。（警方提供）

    內埔警方將潘翁載到潮州火車站搭車回家。（警方提供）

    2025/09/15 10:12

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄1名8旬的獨居潘姓老翁，日前自行騎腳踏車出門，腳力過人的他，竟一路從高雄三民區騎到屏東內埔鄉卻迷路，警方獲報，除帶返回所外，還帶他到潮州搭乘火車並出資助其回家，暖心善舉傳出也獲民眾盛讚。

    屏東縣政府警察局內埔分駐所警員徐敬堯、鍾畇青，日前巡邏中接獲110報案，指有民眾在內埔鄉屏光路與自強路口迷路了，請警方到場協助。

    警方到場後查知，該名年已8旬的潘姓老翁迷路，老翁自述，目前獨居在高雄市三民區，一早從住家騎腳踏車外出閒逛，不知不覺中就騎到屏東縣內埔鄉，但忘記如何騎回家去。員警先將潘姓老翁帶回派出所安置，並提供糧食果腹。

    老翁在稍作休息後，警方將老翁連同腳踏車，一同載到潮州火車站，並提供車資讓其回家，老翁對於警方熱心幫忙十分感激，內埔分局長江世宏表示，民眾外出迷路時，可打110報案或向當地派出所員警求助。另家中年長長者可讓其配戴愛心手環，上面顯示長輩名字及家人電話號碼，或在衣物標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬。

    內埔警方將潘翁載到潮州火車站搭車回家。（警方提供）

    內埔警方將潘翁載到潮州火車站搭車回家。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播