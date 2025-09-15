轉貼「網軍建置計畫企畫書」 無良公關版主意圖使人不當選起訴

台北地檢署。（資料照）

2025/09/15 10:08

〔記者王定傳／台北報導〕2022年選舉期間，網路瘋傳「網軍建置計畫企畫書」，文件顯示藍營要找狗仔跟拍民進黨縣市長候選人，文中還有徐巧芯、蔣萬安的簽名；「無良公關」粉專經營者陳冠宇轉發後，遭國民黨控告，台北地檢署2度不起訴後，高檢署仍發回續查，檢方認為，陳查證程度不足，今日依違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪嫌起訴陳。

這份「網軍建置計畫企畫書」內有「徐巧芯」、「蔣萬安」等人簽名，內容有「針對民進黨北部地區縣市長候選人建置攻擊性議題計畫」，其中更提及「縣市長候選人進攻計畫：透過空戰力18-29歲青年選民之青睞，操作網路社群對縣市長發起攻擊、製造網路口水戰，建議找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對黑金、賄選、桃色議題潑髒水增加選民仇恨值等文字。

請繼續往下閱讀...

陳冠宇在2022年11月9日晚間8時許，在無良公關連署粉絲專頁張貼上述文件：「本粉絲收到獨家的爆料，內部流出一份國民黨使用網軍攻擊民進黨北部的候選人的計畫書」；徐巧芯認為這影響選民投票給她與蔣萬安的意願提告，經2度不起訴後，高檢署仍將此案發回。

陳冠宇辯稱文件是連署帳號「張俊傑」私訊連結，連接內容為連署帳號「李思伶」於2022年11月9日張貼的「無良的國民黨網軍放過台北好嗎」及該文件，他有向張俊傑詢問查證，但李思伶臉書無資料，沒有向李查證。

檢方認為，陳經驗連署應可知臉書帳號「李思伶」為無資料的臉書幽靈帳號頁面，再者「張俊傑」身份也不詳，陳查證程度明顯不足，有重大輕率的惡意。

至於陳被控偽造文書部分，檢方認為，陳發表文章前數小時，這個文件已經由上述不詳人士公開張貼或轉載，無法僅憑陳張貼該文件就認為該文件是陳所製造。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法