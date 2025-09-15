網路投資股票被詐30萬元 她竟還準備向銀行保貸200萬

員警獲報到銀行勸說張女放棄保單借貸，以免再被騙。（圖由民眾提供）

2025/09/15 10:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區一名65歲張姓女子，透過網路加入投資公司群組，看到群組內有人討論投資後高獲利，陸續匯出30萬元投資股票，為網路上的高獲利數字所迷，打算再向銀行保單借貸200萬元投入，幸銀行員機警發現張婦疑被詐報警，警方到場發現張女欲匯款的帳號皆為詐騙警示帳戶，呼籲張女「大姐！你要趕緊醒過來啦」，張女才驚覺遭詐騙。

清水警分局今天表示，本月11日下午，張女前往銀行準備用其辛苦繳納的保單借貸200萬元，行員詢問張女是否有加入手機投資群組，行員查看常見詐騙群組後，研判張女遭詐騙，即通知警方到場協助了解。

請繼續往下閱讀...

清水警分局清水派出所巡佐周義偕、警員吳彥融到場，以常見的詐騙集團手法及確認帳戶資訊，與張女溝通約20分鐘，張女表示自己也常自行下單，自信對投資很「內行」，請投資顧問代為操作投資股票，也有獲利，因投資顧問再給她一組帳號，她才要再滙200萬元投資股票。

警方表示，這是常見的投資詐騙手法，張女對警方的說法保持懷疑，雙方僵持，張女表示「幫我查一下帳看看有沒有問題」，警查證後發現該帳號為警示帳號，張女不信再出示一組帳號請警方查證，警方發現是同一組詐騙帳號，忍不住呼籲張女「大姐！你要趕緊醒過來啦」，張女才驚覺遭詐騙。

員警告知張女幸遇到行員阻詐，「你遇到貴人了，應該感謝她的耐心提醒」，並告知張女正常的投資股票方式，刪除詐騙的投資群組，提醒張女網路充滿各式詐騙手法，應小心防範及查證，如遇可疑投資問題隨時找警方查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法