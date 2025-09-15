高雄75歲騎士闖紅燈撞公車還險撞行人 吃2張罰單

高雄75歲騎士闖紅燈撞公車險撞行人，慘罰1萬1400元罰款。（圖由民眾提供）

2025/09/15 09:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄75歲老騎士機車闖紅燈，毫無減速直闖車多路口，慘撞公車還險些擦撞行人，肇事的夏姓男騎士被撞飛受傷送醫，不僅面對高額賠償，還要吃下未禮讓行人、闖紅燈2張罰單，最高可處新臺幣1萬1400元。

鹽埕分局今（15）日指出，七賢路派出所員警於昨天15時16分許，巡經鹽埕區五福四路與七賢三路口時發現交通事故，警方立即下車處置。

經了解，夏姓男子（75歲）騎乘機車於七賢三路南向北行駛，與吳姓女子（62歲）駕駛的公車，在五福四路東向西行駛時發生碰撞，夏男臉部及手腳擦挫傷送醫治療，警方到場初步調查，雙方無酒駕。

經調閱監視器赫然發現，夏男違規闖紅燈，似毫無減速跡象，機車先經過1名走在行穿線的行人，還險些擦撞對方，接著就在眾目睽睽下，慘遭1輛公車撞飛，人車倒地送醫。

全案肇責將移由交通警察大隊分析研判；另外夏男未禮讓行人及闖紅燈部分，最高可處新臺幣1萬1400元。

鹽埕警分局呼籲，用路人應嚴格遵守交通規則；民眾駕車應注意車前及四周狀況減速慢行，並隨時注意駕車之精神及車輛狀況，避免事故發生。

高雄75歲騎士闖紅燈撞公車險撞行人吃2張罰單。（圖由民眾提供）

