警破製毒工廠起出2398毒咖啡包 嫌急丟包墓仔埔全揪出

刑事局中打破獲毒咖啡包製毒工廠，起出製作毒咖啡包的封口機和成品。（記者陳建志翻攝）

2025/09/15 09:37

〔記者陳建志／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心去年接獲線報，張姓男子（30歲）以彰化員林鄉下三合院為掩護，開設製毒工廠生產毒咖啡包，並由許姓同夥（29歲）幫忙運毒，警方去年底進行查緝，嫌犯逃逸時還將毒咖啡包丟棄在公墓內，不過還是被警方查獲，共起出毒咖啡包成品2398包、毒品藥錠2大包、製毒原料卡西酮1包、封口機等製毒工具，2名嫌犯移送法辦後都已依毒品罪嫌起訴。

刑事局中打去年接獲情資，有不法集團在彰化縣員林市製造三級毒品毒咖啡包販售牟利，與彰化縣警察局員林分局及台中市警局第6分局等單位共組專案小組，報請彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

去年10月見時機成熟，持拘票、搜索票前往彰化員林的製毒工廠查緝，當場逮獲涉嫌製毒的張姓嫌犯（30歲），同夥的許姓男子（29歲）則帶著毒咖啡包趁隙逃逸，途中見警緊追不捨，行經彰化縣永靖鄉公墓時將毒咖啡包隨手丟棄，全遭員警查獲，警方鎖定行蹤持續追緝，在台中市清水區將他拘提到案。

警方並在彰化製毒工廠內，查扣毒品咖啡包2398包、毒品藥錠2大包、製毒原料卡西酮1包（毛重269.62公克）、犯罪所得新台幣14萬6900元、封口機1臺、分裝工具1批、磅秤3個、K盤3個等證物，訊後依違反毒品危害防制條移送彰化地檢署偵辦，檢察官偵結依毒品罪嫌將2人起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

刑事局中打破獲毒咖啡包製毒工廠，起出製作毒咖啡包的封口機和成品。（記者陳建志翻攝）

許姓嫌犯逃逸時將毒咖啡包丟棄在公墓內，警方鑑識人員到場採證。（記者陳建志翻攝）

刑事局中打破獲毒咖啡包製毒工廠，逮獲張姓男子等嫌犯。（記者陳建志翻攝）

刑事局中打破獲毒咖啡包製毒工廠，起出2398包的毒咖啡包。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法