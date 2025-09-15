為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    6旬婦被騙1810萬！要再付1200萬終於清醒 2騙徒判刑出爐

    詐團已騙6旬婦1810萬，又要騙1200萬，婦人與警聯手逮車手、監控手。（資料照）

    2025/09/15 09:24

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名68歲謝姓婦人在臉書與一名詐騙集團成員聯絡後，謝婦被「邀請」加入LINE群組，詐騙集團成員向謝婦佯稱可投資比特幣獲利，謝婦因此陸續與詐團成員面交1810萬，甚至還辦理信貸等。但詐騙集團竟想榨乾謝婦，又與謝婦約定面交1200萬元，謝婦發現遭詐，遂與警方聯手，逮捕監控手柯男、車手許男。

    苗栗地院法官近期審理後，依共同詐欺取財未遂罪各判處柯男、許男有期徒刑1年2個月、1年4個月。

    謝婦因在FB結識詐騙集團成員，受常見假投資手法迷惑，陸續與車手面交「投資」1810萬在比特幣上。詐騙集團仍不滿足，又跟謝婦約定，再「投資」1200萬。但謝婦後來察覺被騙後，向警方報案，謝婦與詐騙集團約好面交金錢地點、時間，警方則在一旁埋伏。

    擔任監控手的柯男、車手許男抵達面交地點後，埋伏員警一擁而出逮捕2人。許男稱其無業，依靠妻子支撐家計，家中有就讀大學、高中女兒，還有父、母親需其扶養；柯男則說，曾因案入獄，出獄後找工作碰壁才會加入詐團，並請求緩刑。

    法官審理時，考慮此案金額高達1200萬元，情節重大，分別判處柯男、許男有期徒刑1年2個月、1年4個月。

