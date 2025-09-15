6百交通罰鍰變1萬5千罰金 諧音PO文辱警付出25倍代價

宜蘭吳姓男子違規停車不滿被警方開單，以諧音PO文辱警，宜蘭地院（如圖）處拘役15日，得易科1萬5000元罰金。（記者江志雄攝）

2025/09/15 09:09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣吳姓男子違規停車，不滿被游姓警員開單舉發，須繳元600罰鍰，事後上網PO文，附上印有游員姓名的舉發通知單，再以三字經辱罵挨告。一審法官認定吳男犯公然侮辱罪，處拘役15日，得易科1萬5000元罰金，相較於600元罰鍰，付出25倍代價。

判決指出，去年4到6月期間，被告吳姓男子用暱稱方式，上地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文，以宜蘭警分局游姓警員姓名諧音加以挖苦，「真正犯案通緝買賣毒品吸毒不去抓，才在那停一下，雖然沒多少600而已，但看到這個還是極度不爽，你太閒膩…」，另以不堪入目字眼侮辱游員。

游姓警員後來經友人轉知而報警處理，全案由檢察官偵查起訴。吳男接受訊問時，坦承有在臉書社團發表貼文，惟矢口否認公然侮辱犯行，他辯稱沒有在貼文上標示游姓警員全名，只是用諧音，沒有針對游員辱罵，無妨害名譽犯意，但被法官打臉。

宜蘭地方法院承審法官直指吳男PO文雖然使用游姓警員諧音，不過，所附的舉發違反道路交通管理事件通知單上，印有游員的姓名，特定指涉對象即為游員，內容具有輕蔑、鄙視及使人難堪涵意，足以貶抑當事人人格尊嚴。

法官認為，此案事證明確，應依法論科，吳男犯公然侮辱罪，處拘役15日，得易科罰金。可上訴。

