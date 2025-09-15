魚塭地2千餘噸廢棄物非法回填 地主及業者被判刑

屏東縣環保局及警方加強查緝非法清運、傾倒廢棄物行為。示意圖，非本案查獲廢棄物（資料照）

2025/09/15 09:04

〔記者李立法／屏東報導〕王姓男子在自家魚塭地堆置大量廢棄物被縣府查獲開罰並要求移除，王男為節省費用，委託未具有證照的鄭姓業者清運，鄭男將魚塭地上的廢棄物非法作為回填整地用途，嚴重破壞環境，經縣環保局會同警方查獲送辦後，屏東地院依違反廢棄物清理法判處鄭男1年7個月徒刑，沒收犯罪所得，王姓地主及受僱於鄭男非法清運及回填廢棄物的5名同案被告，則被判處1年6個月不等徒刑，但5人均獲緩刑，可上訴。

王男管領的魚塭地上因堆置大量塑膠管、塑膠網、鋼筋、輪胎及營建廢棄物被屏縣府查獲開罰，並要求王姓地主移除，王男為節省費用，花了38萬多元委託未具清運廢棄物證照的鄭姓業者移除，鄭男便僱用李姓司機等人將魚塭地上的廢棄物，運至鄭男承攬的回填工程用地上作為回填之用。

屏東縣環保局據報會同警方查獲鄭男等人犯行，粗估鄭男等人非法回填的廢棄物多達2362多噸，嚴重破壞環境，將鄭男等人依違反廢棄物清理送辦。

屏東地院認為，鄭男行為嚴重妨害環保機關對廢棄物的監督管理，且危害環境甚深，念其犯後坦承犯行，並與王男等5名同案被告共同清除非法回填物，已相當程度填補犯罪損害，依非法清除、處理廢棄物罪判處鄭男1年7個月徒刑，沒收犯罪所得38萬多元，王男等5人則被判處1年4個月至1年6個月不等徒刑，5人均緩刑3年。

