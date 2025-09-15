不忍了！彰化男連打6通119謊報 消防局重罰1萬

有民眾連打6通電話謊報，讓消防局不勝其擾。（圖由消防局提供）

2025/09/15 08:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局今年至今受理的無效報案電話，占總數近3成5，其中有1名男子連打6通電話稱「家人身體不適」，卻在救護車趕赴中途時，又來電稱家人已好轉或自行就醫，讓救護車空跑6趟，消防局查證及調閱通話紀錄後，確認為謊報119案件，開出今年首件謊報案件1萬元罰鍰，消防局呼籲民眾勿以身試法，把救護救災資源留給真正需要的人。

彰化縣消防局勤務指揮中心統計，今年1至8月受理報案電話共11萬829通，其中無效電話多達3萬8458件，占整體通話量約3成5，進一步分析發現，其中以「無聲電話」最多，達1萬7886件，占比1成6；其次為撥號錯誤3316件、酒醉或精神異常813件、惡意騷擾304件及兒童嬉鬧260件。

請繼續往下閱讀...

今年彰化縣就開出首張罰單，1名男子接連打了6通電話稱家人身體不適，需緊急送醫，不料救護車趕赴途中時，又以家人狀況好轉或各種理由不想送醫，消防員疲於奔命，經多次勸導無效，確認是謊報後開立舉發單，裁處1萬元罰鍰。

消防局強調，無效報案電話不僅讓第一線處理緊急應變的消防人員困擾及工作負擔，更可能影響救援時效，依據修訂的《消防法》規定，任何人不得無故撥打報案電話，或謊報火警、災害、人命救助及緊急救護事件，違者可依第36條開罰1至5萬元罰鍰。

消防局呼籲把救護救災資源留給真正需要的人。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法