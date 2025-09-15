為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》「美濃大峽谷」農地回填建廢物！疑有幕後集團操控 檢警追金流

    美濃大峽谷農地回填建廢物案詭譎，疑有幕後集團操控；圖為地主石麗君（藍背心）與立委柯志恩同框，會勘美濃盜採案。（資料照）

    美濃大峽谷農地回填建廢物案詭譎，疑有幕後集團操控；圖為地主石麗君（藍背心）與立委柯志恩同框，會勘美濃盜採案。（資料照）

    2025/09/15 08:44

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄美濃大峽谷盜採土石案，附近同被盜採的涉案地主石麗君，被踢爆竟與立委柯志恩一起會勘，警方巡邏美濃成功段470號等土地，發現地上有建築廢棄物，研判回填物有異，報請檢察官啟動偵辦，今晨聲押禁見王姓承租人，石女100萬元交保、夫婿巫男80萬元交保。

    據了解，因涉及廢棄物清理法，必須釐清取證回填物還有無其他有害或事業廢棄物，檢警、環保局將擇日開挖，另幕後是否有集團、金主操控，專案人員已將3人手機扣押比對。

    據透露，3名被告中有人疑似有刪除手機對話，使得案情更加詭譎，專案小組懷疑還有共犯，因此聲押禁見承租人王男。

    據美濃當地人表示，石麗君是高市議員朱信強特助，她的農地位於成功段470、470之1號，約有0.7多公頃，曾被查獲濫採農地土石，違反都市計劃法罰了300萬元，日前朱信強辭去石助理身分切割，石女農地再被查到有建築廢棄物，疑為回填物溢出成為證據。

    檢警人員不願透露案情，石、巫向友人表示，農地被盜採、回填均不知情，巫男告訴朋友，甚至連妻子買農地都不知道，租約是妻子石女與承租人王男共簽，他只是被告知收租金，對此說法專案小組未有回應。

    圖
    圖
