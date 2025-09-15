為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    婦人郵局拾獲包包稱「連假出遊忘送警局」下場曝光

    郵局門口撿到包包，兩天後警方查到拾得人通知做筆錄，婦人辯稱太忙和出遊忘了送去派出所，被南投地院判罰金6000元。（記者陳鳳麗攝）

    2025/09/15 08:33

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣5旬婦人在郵局門口撿到包包帶回家，內有現金7800元、證件、提貨券，2天後被警方通知製作筆錄，辯稱隔天連假家人出遊忘了送警局，仍被以侵占遺失物罪名起訴，檢方認為，當天就可交給郵局櫃檯，出遊經過各地派出所也可送交，甚至不撿皆可，南投地院近日判處罰金6000元。

    50歲朱姓婦人，去年12月31日中午到草屯郵局辦儲匯等業務，進門時看見門口地上有一個包包，她撿起來後帶進去郵局抽號碼牌等叫號，辦完業務後把包包帶走，包包內有現金7800元、4張身分證、提款卡、鑰匙，失主遍尋不著而報案，草屯警方調閱監視器追查，查到應是她撿走，傳喚她今年1月2日到警分局做筆錄。

    朱姓婦人辯稱，當天很忙，沒空去派出所，隔天連假全家出遊，忘了包包放在車上，並不是不交還。

    南投地檢署檢察官偵辦後認為，朱姓婦人若無侵占之心，若很忙無暇去派出所，撿到時就可交給櫃檯，全國四處可見派出所，也可交給行經的派出所，甚至當天看到地上包包也可不撿，讓別人撿走處理。

    南投地院法官審酌，朱姓婦人把包包還給失主，也坦承犯行，因此以侵占遺失物罪名，判罰金6000元。

