國際扒竊集團鎖定九份老街踢鐵板 警埋伏逮3人

警方發現目標後，向前盤查，並將3名竊嫌帶回偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

2025/09/15 08:11

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警察局近期與台北市警察局針對外籍遊客遭扒竊事件交換情資，勾稽比對後，發現有兩名曾在永康商圈犯案的菲律賓籍男子，9月5日再次持觀光護照入境，且跑到瑞芳地區。瑞芳警分局加強防範，並在周邊熱門景點埋伏。13日下午，果然鎖定當中一人及其團夥，準備在九份老街犯案。警方派出誘餌，成功將國際級竊賊逮捕到案。

新北市警察局近期為了維護外籍遊客及國人在轄內知名景點旅遊時的人身安全，增設監視器、提升見警率、規劃便衣勤務等。並與其他縣市警察局合作，交換情資。

請繼續往下閱讀...

近期，與台北市警局交換情資時，發現有兩名在永康商圈行竊的菲律賓籍遊客，於9月5日再次持觀光護照入境，擔心是又來台犯案，便鎖定兩人行蹤。後來發現，其中一人跑到瑞芳地區。警方懷疑是要到九份地區犯案，偵查隊長王鴻祥親自坐鎮指揮，帶領分隊長朱家豪、小隊長林金盈、警員鍾安及九份所警員簡廷芸、陳年輝等人組成專案小組展開調查、調閱監視器，逐一比對可疑線索，鎖定其行蹤。

9月13日週六下午，專案小組在九份老街展開行動，經數小時監控後，於傍晚17時30分鎖定3名頭戴帽子、口罩掩面的可疑男子，派出誘餌等待上鉤。其中一名男子失手後，趕緊向同夥打暗號準備逃逸，警方見機不可失，當場逮人，其中一名男子，就是原先鎖定的目標，馬上將三人帶回偵辦。經先前日籍被害人指認後，確認身分，依涉犯竊盜罪嫌，移送法辦。

新北市警局長方仰寧非常重視該類型案件，上週五更安排刑事警察大隊長黃國師及外事科長陳鴻堯率隊與日台交流協會在瑞芳警分局內見面，雙方實地走訪九份老街，針對外籍旅客安全及觀光治安議題展開進行交流。

瑞芳警分局除了增設監視器、提升見警率、規劃便衣勤務外，更推動中、英、日、韓多語警示標語與防竊宣導，並結合商圈力量，共同營造更安全的旅遊環境，此次更是一舉破獲國際扒竊集團。

警方前後包抄，當場帶回三名竊嫌偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

警方調閱監視時發現，有三名戴帽子的外籍遊客，刻意進入人群中，形跡可疑。（記者吳昇儒翻攝）

新北市警察局長方仰寧非常重視外籍遊客在國內旅遊時的人身安全，上週派遣刑警大隊長及外事科長與日台交流協會（記者吳昇儒翻攝）

新北市警察局長方仰寧上週派遣刑警大隊長及外事科長、分局長沈明義與日台交流協會交流。（記者吳昇儒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法