疑情侶醉後爭吵 女友清晨竟陳屍墾丁海灘

情侶墾丁醉後爭吵 女友清晨竟陳屍海灘。圖為案發地點。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/15 08:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮大灣路沙灘、八寶公主廟旁14日晨驚現一具女屍。警方調查，死者為台中37歲廖姓女子，身著白色短褲、條紋上衣，口鼻微出血，無明顯外傷，身旁遺留墾丁某民宿房卡與拖鞋一隻，警消判定無生命跡象，排除他殺，初步研判為尋短或意外，確切死因待調查釐清。這場悲劇背後，卻牽扯出一段情侶爭執的懸疑經過，令人唏噓。

警方循房卡查出，廖女與37歲男友莊某上週六（13日）入住墾丁某民宿度假，監視器顯示，兩人11時許抵達，狀況看來相當正常，卻疑在當晚酒後爆發爭執。當天深夜近零時，廖女獨自搭電梯下樓，離開民宿，走向大灣路沙灘，之後失聯。莊男到案說明，坦言酒醉後僅記兩人吵架，廖女氣憤出走，他以為她只是想冷靜，未料隔日接獲警方通知，震驚不已，直呼「不知道她會去海邊，怎麼會這樣」。

請繼續往下閱讀...

從民宿到案發沙灘僅數百公尺，警方調查，廖女可能因情緒激動，獨自走向海邊，意外溺水或有意尋短原因仍有待調查。遺留的拖鞋與房卡，成為她最後的足跡。廖女外型亮眼，深夜到海邊的原因及足跡仍待釐清。警方籲民眾若有情緒困擾或嚴重爭執，可向就近派出所求助。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法