    社會

    台74「中清地下道」未開頭燈罰3千 她辯非隧道遭打臉

    台中江姓女子開車行經台74線「中清地下道」未開頭燈遭開罰3千元，江女辯稱該處是地下道非隧道，台中高等行政法院法官判決駁回。（記者陳建志攝）

    2025/09/15 07:03

    〔記者陳建志／台中報導〕台中江姓女子去年開車行經台74線「中清地下道」，民眾檢舉未開頭燈遭員警依「行駛快速公路隧道內未開亮頭燈」開罰3千元，江女不服提起行政訴訟，主張該處是地下道非隧道，且兩邊入口處附牌記載文字不一致，已影響處分的合法性；不過台中高等行政法院法官認為，附牌寫「隧道」、「地下道」雖不一致，但不違反正當法律程序，判決駁回。

    判決指出，江姓車主去年9月27日下午3點多開自小客車行經台74線「中清地下道」，經民眾檢舉「行駛快速公路不依規定使用燈光─隧道內未開亮頭燈」，員警查證屬實開罰3千元，江女不服提起行政訴訟。

    江女主張，該地點是地下道非隧道，且東向、西向入口處附牌記載文字不一致，是否影響原處分的合法性？另主張遵30-1標誌並未設置在該處地下道前方100公尺內，主張原處分撤銷。

    台中高等行政法院法官勘驗相關資料，認為依據道路交通安全規則，行駛快速道路的車輛，經車行地下道時，仍應依標誌指示使用燈光。且在該處車行地下道入口處豎立有應開亮頭燈的「遵30-1」標誌，車主在進入車行地下道前，自有開啟頭燈，以利行車安全的義務。

    法官並指出，此路段在遵30-1標誌旁的附牌，已記載「隧道中開頭燈」，雖東向、西向入口處的附牌文字分別記載前方為「隧道」、「地下道」並不一致，但附牌的文字僅為輔助用，並不影響駕駛人判斷，無違反正當法律程序之虞。

    此外，法官發現「中清地下道」前所設置的遵30-1標誌，在100公尺範圍內，並無違反號誌設置規則的規定，認定裁罰無違誤，判決駁回，可上訴。

