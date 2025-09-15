嬰兒被打到骨折、腦出血 狠父被押並判刑

經營娃娃機的蔡姓男子，涉嫌凌虐2個月大兒子，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2025/09/15 06:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市經營娃娃機的蔡姓男子，僅因2個月大嬰兒哭鬧不止，涉嫌打到骨折，又任意將他放置高50公分、無圍欄床鋪，導致跌落地面腦出血，被高等法院高雄分院依妨害幼童發育罪，判處徒刑2年半。

警方調查，前年11月間，蔡男（在押）明知其2個月大兒子尚未發育完成，竟未按時餵奶，並因長期處於飢餓狀態，造成營養不良、成長明顯遲滯，5個月內體重僅增加0.86公斤，足以妨害其身心健全或發育。

同年12月某日，蔡男開車載兒子外出，貿然將熱湯掛在他乘坐座椅前方，害他被燙傷。去年1月底至2月初，蔡男在北高雄租處，不滿兒子哭鬧，涉嫌徒手毆打胸口，造成左胸骨折。

此外，兒子就寢時，蔡男將他放在高約50公分、四周卻未設圍欄床鋪邊緣，因而墜落地面，造成頭部出血、骨折等傷勢。

橋頭地院依妨害幼兒發育罪，判處蔡男有期徒刑2年6月，他不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不當，判決駁回，可再上訴最高法院。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

