獨家》中國籍「鈺洲啟航」貨輪擱淺野柳岬 今拖移靜置觀察

鈺洲啟航輪去年10月31日觸礁，擱淺在新北市野柳岬。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/09/14 20:06

〔記者俞肇福／新北報導〕中國籍貨輪「鈺洲啟航」2024年10月31日觸礁，擱淺在新北市野柳岬，今天（14日）15時左右展開「鈺洲啟航」貨輪拖移作業，航港局已經將「鈺洲啟航」貨輪移動至擱淺處附近深水區「靜置」48小時，9月17日完成相關作業後，才正式將「鈺洲啟航」輪拖至韓國，結束將近11個半月流浪到野柳岬的意外旅行。

滿載3座橋式起重機的中國籍「鈺洲啟航」貨輪，2024年10月29日晚間在新北市萬里區野柳海域棄船，17名中國籍船員獲救安置後，僅靠雙錨穩定船身的「鈺」輪，10月31日清晨觸礁擱淺野柳岬，船上1座橋式起重機傾倒礁岩上，船上另有2座橋式卸貨機；逾280噸殘油2025年1月14日順利移除，化解海洋污染危機，船上共3座橋式起重機9月7日移除完畢，9月14日先將擱淺多時的「鈺洲啟航」貨輪拖離擱淺處，9月17日將船體拖至韓國。

相關人員表示，今天下午約莫3點多展開「鈺洲啟航」輪拖移作業，雖然船上3座橋式起重機已經完成移除作業，但依照作業規定，需先將「鈺洲啟航」輪由擱淺處（水深10公尺左右）移到水下40公尺處的深水區「靜置」48小時，這一位置距離野柳岬岸際約1海浬，「鈺洲啟航」貨輪周邊用攔油索繞成一大圈；確定「鈺洲啟航」貨輪的船隻設備並無脫落，也無船上殘餘油污外洩的疑慮，並且派員下水檢修有無船體破洞，在安全無虞狀況下，才會在9月17日由拖船拖離深水區，拖往韓國，結束將近11個月流浪到野柳岬的意外航程。

中國籍貨輪「鈺洲啟航」2024年10月31日觸礁，擱淺在新北市野柳岬；今日17時左右，被拖船拖往野柳岬深水區「靜置」觀察，若無狀況，9月17日駛往韓國。（民眾提供）

