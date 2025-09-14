為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    追捕行車糾紛嫌犯遭咬傷手臂 南市警局長慰問受傷派出所長

    南市警局長林國清（左）慰問追捕嫌犯遭嫌犯咬傷右手臂的一分局德高派出所長林海平。（警方提供）

    南市警局長林國清（左）慰問追捕嫌犯遭嫌犯咬傷右手臂的一分局德高派出所長林海平。（警方提供）

2025/09/14 18:41

    2025/09/14 18:41

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局於14日近午接獲民眾報案稱與1機車騎士發生行車糾紛，警方依情資鎖定涉案車輛。一分局德高派出所長林海平於下午1點許在東區生產路、長東街口發現該人車，一路跟到長榮路2段巷內欲圍捕時，男嫌竟拿榔頭與員警扭打、還咬傷林海平右手臂，之後支援警力到場合力壓制楊姓男嫌，警方訊後依妨害公務、傷害與毀損等罪嫌移送檢方偵辦。

    南市警一分局調查，今天上午11點許，有1名機車騎士報案表示，其騎車行經大同路2段時與不明機車騎士發生行車糾紛，分局獲報後根據情資即循線鎖定涉案車輛，展開查緝。

    到今天下午1點時，德高所長林海平於轄內生產路、長東街口發現該名可疑的楊姓男子（40歲）人車蹤跡，一路尾隨到長榮路2段巷弄內欲伺機圍捕時，遭楊男手持榔頭與員警發生扭打，過程中楊男還咬傷林海平的右手臂，雙手還有一些擦傷，所幸支援警力隨後趕抵、合力將楊嫌壓制逮捕；林海平也被消防局救護車送醫治療。警方帶回訊問後依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

    南市警局長林國清接獲員警執勤遭嫌犯咬傷，親自前往一分局德高派出所慰問林海平，感謝他與員警們認真執勤，也提醒員警們執勤時務必注意自身安全。

    南市警一分局德高派出所長林海平追捕嫌犯遭嫌犯咬傷右手臂及多處擦傷。（警方提供）

    南市警一分局德高派出所長林海平追捕嫌犯遭嫌犯咬傷右手臂及多處擦傷。（警方提供）

