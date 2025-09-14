台中西屯2車相撞 自小客翻覆、女駕駛甩出車外一度昏迷

台中張姓女子今天清晨開車在文心路上，和李姓男子駕駛的休旅車相撞，張女的紅色自小客車當場翻覆。（記者陳建志翻攝）

2025/09/14 17:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中張姓女子（29歲）今天清晨5點多駕駛自小客行經西屯區文心路二段時，與駕駛休旅車的李姓男子（27歲）在市政北一路口發生碰撞，張女的車子翻覆，全身多處擦挫傷送醫、所幸沒有生命危險，李男則未受傷；經酒測李男沒有酒精反應，送醫張女則需醫院檢驗。詳細肇事責任和原因，將由鑑定單位調查釐清。

這起車禍發生在今天清晨5點5分，台中市消防局接獲報案，指文心路二段發生車禍，其中1輛自小客車翻覆，1人飛出車外，立刻派遣黎明及南屯分隊出動4車8人到場搶救，到場時發現張姓女子受傷、意識昏迷，立刻將她送醫，所幸送醫後恢復意識，沒有生命危險。

警方初步調查發現，當時要直行的張女開在文心路內側左轉車道上，要左轉市政北一路的李男，則是開在中間直行車道上，2人都有違規，不過詳細肇事責任和原因將由鑑定單位調查釐清。

張女甩出車外一度昏迷送醫。（記者陳建志翻攝）

李男休旅車左後方有明顯撞擊痕跡。（記者陳建志翻攝）

