無照男騎士載未成年女子掛假車牌拒檢 鳳鼻尾隧道口撞護欄雙雙不治

1對男女騎乘改裝機車懸掛偽造車牌，遇警拒檢加速前行，不幸在鳳鼻尾隧道南端出口自撞路側紐澤西護欄，雙雙送醫不治。（記者廖雪茹攝）

2025/09/14 16:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警察局新湖分局今天凌晨在西濱地區執行週末防制危險駕車專案勤務，查見1輛改裝機車懸掛偽造車牌，立即開啟警示燈及鳴笛示意停車，但該車未停反加速前行，並在出鳳鼻尾隧道南端出口時，不慎自撞路側紐澤西護欄，20歲男騎士和後座未成年女乘客送醫搶救後仍宣告不治，全案由檢警偵辦中。

新湖警分局表示，案發時間是今天凌晨3點50分許，警方在新豐鄉749-7號附近道路，查見1對男女共乘1輛改裝機車。該車牌數字型式明顯為舊款，一望即知為偽造號牌，涉犯刑法偽造特種公文書罪嫌。員警遂開啟警示燈及鳴笛示意停車；但該車持續沿途逃逸，後在出新豐鄉台15線鳳鼻尾隧道南端出口時，因駕駛不慎自撞路側紐澤西護欄。

員警立即通報消防隊並在現場緊急施救，後由消防隊分別送往竹北東元醫院及中醫大新竹附醫搶救，但雙雙都搶救無效宣告不治。

據了解，鳳鼻尾隧道全長2250公尺，略為彎道，南端的竹北出口車道縮減後，沿線施設設欄。男騎士為外地人，可能不熟悉路況，又遇到警察緊張，而不慎自撞護欄。

新湖警分局表示，經查該車確實懸掛偽造車牌無誤，車體及引擎號碼均磨除且駕駛無駕照。分局將調閱行車記錄器與沿途監視器等相關資料，報請新竹地檢署指揮，同時將本案送請車輛行車事故鑑定會進行鑑定，以協助釐清事故原因與責任。

