為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    滑臉書當心有詐！業者AI合成醫師照設粉專 輔大醫院：依法追究

    輔仁大學附設醫院近期遭不法業者盜用醫師照片，創立臉書粉專，企圖誤導消費者。（翻攝臉書）

    輔仁大學附設醫院近期遭不法業者盜用醫師照片，創立臉書粉專，企圖誤導消費者。（翻攝臉書）

    2025/09/14 16:56

    〔記者黃政嘉／新北報導〕近日虛偽不實AI合成個案層出不窮，輔仁大學附設醫院發現近期有不法業者違法盜用醫院拍攝的照片、再以AI合成，製作院內郭姓醫師的影音內容，並創立「郭醫師─逆糖錠」Facebook粉專，企圖誤導消費者；院方今發聲明稿，嚴正聲明郭姓醫師與該產品及公司毫無關聯，並將依法追究。

    院方強調，凡非醫院管理的臉書粉專、網站或帳號，如「輔大醫院─日本靜脈曲張膏」皆與醫院無涉，請民眾切勿輕信來路不明之資訊，對於任何冒用醫院醫師肖像、姓名、盜用醫院照片，或以醫院名義製作、散布不實資訊行為，醫院已蒐證，並將依法追究相關法律責任；此類行為已涉及侵害醫師個資及名譽、醫院著作權，並涉嫌詐欺、偽造文書等刑事法律責任，不法業者應立即下架相關影片與廣告。

    院方聲明，醫院所有影音及公告僅透過官網臉書粉專 ，以及YouTube（www.youtube.com/@fjuhospital）發布，若對訊息來源有疑慮，可透過醫院官網或臉書粉專私訊查證。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播