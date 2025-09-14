澎湖超跑公路菁英賽急速衝撞路旁圍欄 民眾鏡頭全都錄

車輛因爆胎高速衝撞路邊護欄，揚起大量粉塵。（民眾提供）

2025/09/14 15:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖超級跑車公路菁英賽典醬家食品盃，13、14日連續2天在澎湖縣湖西嶼鄉盛大舉辦，今（14）日傳出在二崁環海道路下坡處，車輛失控高速衝撞路旁護欄，導致車輛嚴重毀損，但車手卻無大礙，歸功於全套安全裝備奏效，但過程被民眾用鏡頭全都錄，紀錄下驚險一刻。

澎湖超跑公路菁英賽已連辦3年離島賽事，繼2022年首次辦理拉力賽後，再度移師外島舉辦。這次一樣取得國際FIA/ASN認證，賽段設計多元，包括全柏油鋪面的爬山賽段與綜合型拉力賽段，考驗車手全方位技術與車隊後勤支援能力。這次賽車界網紅名人及國內各專業車手也率車隊參與此次比賽。包括 D2 racing 車隊，及 Border車隊等。

參賽車款從日系經典性能車如HONDA K6、TOYOTA GT86，到歐系豪華品牌AUDI TT、BMW Z4等，紛紛亮相澎湖賽道。更令人驚豔的是，包括AMG GT、Porsche、McLaren、Lamborghini等超級跑車也參與競速，此次共計80台車參賽。

今日發生爆胎，車輛失去控制，車身側滑右側撞到護欄，安全人員現場檢視檢視車手狀況，無外傷，手腳活動沒有問題，由安全車載往會場休息，場邊拖吊車協助拖吊該車輛，車手活動結束後，前往馬公市區逛街，坐今日下午的船回台。因正式的拉力比賽有全套的安全裝備，包括全車防滾籠、安全帽、護頸、六點式安全帶、手套賽車鞋等，人員才沒受傷。

主辦單位出動吊車，將賽車吊離。（民眾提供）

