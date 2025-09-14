實體店帶來「安心感」？警連偵破3假虛幣交易所 疑同集團所為

永和假實體店負責人盧姓女子。（記者徐聖倫翻攝）

2025/09/14 15:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊警分局連偵破3件虛擬幣實體交易所詐財，詐騙集團利用實體店給民眾的安心感，誘騙民眾以合法方式申請帳戶、購買虛幣，接著面對面由詐團人員誘騙被害人將虛幣打進假的App，讓詐團現金、虛幣雙豐收。警方表示，這3起假交易所手法一致，被逮的負責人們辯詞也激似，警方懷疑幕後為同一集團，現正溯源中。

據悉，上月有民眾加入假投資詐騙LINE群組「長青樂學苑」，聽信詐團指示前往新莊區新泰路的「Auro Pay交易所」，透過現場人員以合法方式協助被害人申請冷錢包帳戶，再向合法幣商購買500萬顆USDT。

一切就緒後，現場人員開始誘騙被害人將USDT入金至假的App，聲稱交易所會協助操作這筆虛幣，當然App上的數字在被害人看來不斷上跳，但當要出金就遭到各種阻撓，比如要繳交高額保證金等，這才知曉自己掉入詐團陷阱，詐團不但賺走現金，更賺走海量虛幣。

新莊警分局組成專案小組進行查緝，上月21日在新莊區將假實體門市店長37歲汪姓女子與收水手逮捕，扣回手機、電腦、點鈔機等相關證物。

本案不斷細查發現，這樣的假店面新北不只1家，本月1日警方前往中和區光華街查緝，恰巧遇到被害人正準備交易，警方當場入內阻止，並將店長49歲李姓女子、收水手逮捕，扣回手機、電腦等證物外，還有儲存10萬多顆USDT的冷錢包，價值307萬元，以及現金贓款315萬元。

前日警方持續查緝，前往永和區安樂路「金脈科技」，順利將店長66歲盧姓婦人、收水手逮捕，恰巧現場還有1名民眾本欲購買虛幣，所幸警方來得及時，阻止這場交易。

這3家實體門市的負責人辯解出乎意料的一致，均表示自己是上網求職應徵店長，完全不知道是詐團所經營，所有被逮回的犯嫌也幾乎沒有前科。新莊警分局表示，假實體門市背後恐為同一集團，現正積極向上溯源，試圖揪出幕後黑手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新莊假實體店內部。（記者徐聖倫翻攝）

中和假實體店內部。（記者徐聖倫翻攝）

警方在中和假實體店扣下315萬贓款。（記者徐聖倫翻攝）

