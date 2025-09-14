國3竹山路段疑行車糾紛 休旅車駕駛追逐賓士車拿空氣槍射擊

黑色休旅車開窗拿出空氣槍，朝前方賓士車開槍射擊。（圖擷自zheng_hong.ko影片）

2025/09/14 12:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號南下248K南下竹山路段，昨日傍晚休旅車與賓士車追逐，追車的休旅車更朝前方賓士車開槍，嚇壞行經車輛，國道八隊表示，黑色休旅車疑似與銀色賓士車有行車糾紛，休旅車駕駛憤而拿空氣槍朝賓士車射擊，所幸無人受傷，已鎖定車牌追緝，一定嚴查究辦。

國道3號南下南投到竹山路段，一部黑色休旅車速度忽快忽慢，一下在內側靠中間車道，一下靠右行駛，開到南下248公里路段，銀色賓士開到中間車道，黑色休旅車即追逐，並開車窗，將一把空氣槍伸出車窗外，朝銀色賓士車射擊，賓士車後來加快速度前行，沒有被擊中。

請繼續往下閱讀...

開在該路段的汽車，拍到追逐、開槍過程，駕駛人後來也把影片放上網路threads平台發文表示，休旅車一開始開在兩線道中間，原本以為是疲勞駕駛，但後來發現休旅車一直在追銀色賓士車，並且邊開車邊開槍，該網友的車子被夾在內側超車道，就目睹這一幕。

國道八隊古坑分隊小隊長劉加祿指出，該追車開槍射擊案，發生在13日傍晚5時許，黑色休旅車疑似與銀色賓士車發生行車糾紛，休旅車追逐賓士車且拿空氣槍射擊，警方已鎖定車牌也查到車主，將查緝到案。另外也提醒用路人，萬一發生行車糾紛，趕快打110或1968報案，交由國道警察處理，警方會嚴查究辦。

黑色休旅車駕駛邊開車邊開槍，朝前方銀色賓士車射擊。（圖擷自zheng_hong.ko影片）

黑色休旅車變換車道超越賓士車。（圖擷自zheng_hong.ko影片）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法