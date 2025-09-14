為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台24線三地門至霧台1~8月已81起車禍 屏警嚴捉不法

    屏東縣政府警察局啟動台24線聯合稽查專案。（屏縣警察局提供）

    屏東縣政府警察局啟動台24線聯合稽查專案。（屏縣警察局提供）

    2025/09/14 12:16

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕台24線自三地門通往霧台路段，是屏東縣著名山區景觀道路，蜿蜒多變地形與壯麗風景，吸引大量重型機車與自駕旅客造訪，統計今年（2025）年1至8月該路段共發生81起交通事故，造成1人死亡、58人受傷，屏警已從13日起強力稽查違規行為。

    屏東縣政府警察局統計，今年1至8月，台24線三地門至霧台路段共發生81起交通事故，造成1人死亡、58人受傷。儘管事故件數與傷者人數相較去年同期略有下降，但死亡人數卻由零增為一人，突顯事故嚴重性仍不容忽視。警方分析，肇因多與超速行駛、壓車過彎、視距不足或改裝車輛操控不穩等高風險行為密切相關。

    為強化事故預防，屏東縣政府警察局於本（9）月13日啟動台24線聯合稽查專案，由交通隊會同里港分局、屏東監理站與環保局等單位，針對車輛違規狀況進行聯合檢測與取締。首日共查獲機車後視鏡不符規格2件、超速違規5件、跨越雙黃線違規超車5件、無照駕駛2件、駕照註銷1件、未依駕駛執照的持照條件規定駕車1件、車牌逾檢註銷1件、底盤、電系設備等屬可變更設備，變更不申請臨時檢驗而行駛4件，藉此嚴厲打擊交通亂象，有效提升路段行車安全。

           

    警察局長甘炎民表示，針對非法改裝與噪音干擾等問題，警察局也將持續與監理與環保單位合作，規劃假日及熱門時段加強部署與查核，兼顧居民生活安寧與遊客行車安全，在提高「見警率」的同時，也強調「執法溫度」與人性關懷的平衡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播