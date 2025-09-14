投資網拍被騙18萬又要追加資金 女車手取款被識破竟謊稱性騷

警方獲報到場時，賴女聲稱是遭到性騷，但仍被警方識破是詐騙車手。（記者陸運鋒翻攝）

2025/09/14 12:21

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市游姓男子在社交平台抖音被陌生女子攀談，對方稱可協助從事網拍生意，而游男匯出18萬元款項後，對方又稱需要追加資金，直到雙方碰面交付24萬元時，游男才驚覺取款的賴姓女子根本就是詐騙車手，而警方前來逮人時，賴女還謊稱是遭到性騷擾，但仍被識破送辦。

警方今公布影像並提醒，網路交友若涉及投資、金錢往來，務必提高警覺，勿輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等說詞；有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線諮詢，以免辛苦積蓄落入不法之徒手中。

請繼續往下閱讀...

永和警分局調查，已退休55歲游男於本月初時，透過抖音認識署名「張雯麗」的女網友，對方在聊天過程中聲稱熟悉投資，並慫恿游男經營網拍，還可協助他開網路雜貨店，但需要投入備用金，游男不疑有他，連續匯款6次共18萬元至對方帳戶。

警方指出，詐騙集團食髓知味，再度以追加資金24萬元為由，要求轉入虛擬貨幣，但因游男對於操作不熟悉，於是雙方在上週相約永和路二段騎樓面交，而游男詢問前來取款的53歲賴女投資問題時，對方不但答非所問，也無法提供相關訊息，才讓游男驚覺遭到詐騙而報案。

警方說，獲報到場時，賴女聲稱遭到性騷，經檢視雙方手機後，確認賴女就是詐騙車手，隨後搜出工作證、收據等證物；經追查後，發現賴女還向另名住在高雄的朱姓男子取款，立即聯絡阻止再匯款並就近報案，警詢後，將賴女依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並擴大追查其他共犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在賴女身上搜出收據等證物。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法