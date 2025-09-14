機車咧！前輪架板車滑行 台南騎士怪招恐挨重罰

一名機車騎士疑因前輪故障，用一部平板輪車架著前輪，靠後輪與雙腳驅動滑行前進，奇想之舉被網友拍下po到網路社群。（取自網路社會事新聞影音）

2025/09/14 11:57

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友稱13日在台南市東區虎尾寮重劃區的裕忠路目擊1輛機車疑前輪故障，騎士竟突發奇想、前車輪架在平板輪車上，雙腳控制後輪滑行前進。轄區警方表示，分局尚未接獲相關報案，但該騎士涉危駕行為，可罰6千元到3萬6千元罰款；若因此肇事，最重還可吊銷駕照。

台南市警一分局表示，針對網路社群「社會事新聞影音」流傳有機車騎士將機車前輪置放在平板車上的不當駕駛行為影片，經查該分局尚未接獲民眾相關報案。惟檢視影片，該騎士涉危險駕駛行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項規定，依法可處6千元以上、3萬6千元以下台幣罰鍰；因而肇事者最重可處以吊銷駕照。一分局將調閱該路沿途相關影像，並通知機車駕駛人到案釐清違規事實後，依規定舉發違規行為開罰。

警方呼籲民眾騎乘機車應遵守交通規則，如遇車輛出現故障問題，應立即維修或暫時停駛，切勿以此危險駕駛行為，影響自己或其他用路人的安全。

