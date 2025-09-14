為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    機車咧！前輪架板車滑行 台南騎士怪招恐挨重罰

    一名機車騎士疑因前輪故障，用一部平板輪車架著前輪，靠後輪與雙腳驅動滑行前進，奇想之舉被網友拍下po到網路社群。（取自網路社會事新聞影音）

    一名機車騎士疑因前輪故障，用一部平板輪車架著前輪，靠後輪與雙腳驅動滑行前進，奇想之舉被網友拍下po到網路社群。（取自網路社會事新聞影音）

    2025/09/14 11:57

    〔記者王俊忠／台南報導〕有網友稱13日在台南市東區虎尾寮重劃區的裕忠路目擊1輛機車疑前輪故障，騎士竟突發奇想、前車輪架在平板輪車上，雙腳控制後輪滑行前進。轄區警方表示，分局尚未接獲相關報案，但該騎士涉危駕行為，可罰6千元到3萬6千元罰款；若因此肇事，最重還可吊銷駕照。

    台南市警一分局表示，針對網路社群「社會事新聞影音」流傳有機車騎士將機車前輪置放在平板車上的不當駕駛行為影片，經查該分局尚未接獲民眾相關報案。惟檢視影片，該騎士涉危險駕駛行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項規定，依法可處6千元以上、3萬6千元以下台幣罰鍰；因而肇事者最重可處以吊銷駕照。一分局將調閱該路沿途相關影像，並通知機車駕駛人到案釐清違規事實後，依規定舉發違規行為開罰。

    警方呼籲民眾騎乘機車應遵守交通規則，如遇車輛出現故障問題，應立即維修或暫時停駛，切勿以此危險駕駛行為，影響自己或其他用路人的安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播