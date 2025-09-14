為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    民眾爆料員警要求檢舉長官 東勢警分局澄清非事實

    東勢警局外觀。（取自臉書東勢分局專頁）

    東勢警局外觀。（取自臉書東勢分局專頁）

    2025/09/14 11:20

    〔記者歐素美／台中報導〕有民眾在爆料公社貼文表示，他昨晚到台中市東勢警分局要了解案件進度，被警員要求去檢舉長官；東勢警分局今天澄清指出，派出所警員當時委婉告知當事人案件辦理進度，但報案者仍不滿，強調沒有要求民眾去檢舉警員長官一事。

    民眾今天在臉書爆社公社PO文說，他昨天到東勢派出所要了解案件進度及補充案由，但派出所警員卻叫他檢舉警察的長官，他PO文要大家評理，很難理解此要求。

    東勢分局澄清指出，昨晚民眾到東勢派出所洽詢，稱先前曾至該所提出刑事告訴，想了解案件進度，警員為協助民眾，撥打偵查隊電話，經值日偵查佐接聽，得知該案已移送偵查隊，會由偵查佐續行偵辦。

    警員當場委婉告知民眾，派出所依規定受理並通知當事人到案說明，相關證卷已陳報偵查隊，至於偵查隊後續調查細節，派出所無從得知，僅能確認案件已移送偵查隊辦理。

    民眾則不滿表示，他多次打電話詢問偵查佐時，僅獲回覆「人不在位置上」等語，致無法補充資料。

    警員回應，如有補充資料需求，他可協助掛公文送交偵查佐辦理；但民眾不理會，仍反覆要求警員安排與偵查隊長、副隊長面對面溝通。

