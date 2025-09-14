開大貨車擦撞未停車被控肇逃、吊照，這裡由法官信了判免罰

台中吳姓司機去年開營業貨運曳引車擦撞車輛卻未停車處理，員警依肇逃開罰3千、吊照，法官認為因車身長，為察覺碰撞並非不可能，判決原處分撤銷。（記者陳建志攝）

2025/09/14 11:04

〔記者陳建志／台中報導〕台中吳姓大貨車司機，去年開營業貨運曳引車半拖車行經烏日區時，左後側車尾擦撞隔壁車道停等的曳引車，卻未停車處理，警方開罰3千元，並吊扣駕照1個月，吳男不服提起行政訴訟；台中高等行政法院法官勘驗影片，認為吳男當時正在轉彎且車身長，沒有察覺碰撞到對方並非不可能，且台中市交通事件裁決處無法舉證證明，吳男有肇事逃逸的故意，判決原處分撤銷。

吳姓大貨車司機，今年1月18日早上8點多，開著營業貨運曳引車行經台中烏日區環河路3段與台74線南下匝道口，欲右轉台74線時，左後側車尾擦撞停等於左側車道的1 輛自用曳引車的右側後照鏡及部分車身，不過肇事後仍駕車離開現場，經對方司機報案後，警方依肇逃開罰3千元，並吊扣駕照1個月，吳男不服提起行政訴訟。

吳男表示，並不知道車輛有擦撞對方車輛，並無逃逸故意，主張原處分撤銷。

台中高等行政法院法官，當庭勘驗事發過程行車紀錄器畫面，發現當時對方車輛因停等紅燈暫停於左側車道，吳男行走在右側車道，並綠燈右轉，右轉彎前車輛車身均位於右側車道內，並未過於靠近對方車輛；不過右彎時，左後側車尾不慎擦撞對方車輛右前方後照鏡與部分車身，吳男肇事仍緩慢右轉彎而離去現場。

法官認為，營業貨運曳引車的車身甚長，其左後側車尾擦撞對方車輛時，車頭已經右轉彎，從駕駛人角度恐難以察覺碰撞；又吳男車頭與所拖載的半拖車內部並未相通，且該路段是高架道路，交岔路口處有伸縮縫，又是大型車輛，吳男稱其沒有聽見碰撞聲與喇叭聲等，並非不可能；且聲稱當時要煞車注意後車輪有無進入匝道，並非無依據。

法官認為，因被告的台中市交通事件裁決處無法舉證證明，吳男有知道肇事而逃逸的故意，原處分有違誤，判決原處分撤銷，可上訴。＃

