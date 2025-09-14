為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    假檢警老梗還在騙 冒牌「165反詐人員」讓他險損失520萬元

    警方到場勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/14 10:34

    〔記者王冠仁／台北報導〕住在台北市李姓民眾接到亂槍打鳥的行騙電話，對方聲稱自己是165反詐騙專線的員警，騙說他的手機門號涉及詐騙，需要交出財產給警方監管，「不然就是共犯」。他沒有認出對方是詐騙集團，信以為真，跑到住家附近銀行打算匯出520萬元，幸虧行員察覺異狀通報警方，轄區員警趕到這才及時攔阻他落入詐騙陷阱。

    北市警士林分局今天公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也呼籲民眾，司法機關絕不會要求民眾交出財產來監管，如果接獲類似電話都是詐騙陷阱，民眾如有疑慮，可以撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證，避免受騙。

    警方調查，李姓民眾先前在住家中接到1通電話，對方開頭就說自己是「165反詐騙警方人員」，接著騙說其手機門號涉及詐騙案，需要配合警方調查。李性情純樸，嚇得不知所措，連忙追問該如何是好；詐團這時趁機謊稱，必須將名下財產交給地檢署檢察官來監管，否則就是共犯會一同被法辦。

    李不察，隨即詢問該如何進行，對方騙說他要先去設定匯款的約定帳戶，再將名下520萬元匯至指定帳戶。李不久後跑到住家附近的台新銀行天母分行辦理，但行員詢問他用途時發現異狀，通報轄區警方。

    員警到場了解後，發現李落入典型的假檢警詐騙，並拿出相關新聞案例給他看，進行反詐騙宣導，他這才發現自己被騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

