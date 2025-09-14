為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    參加「免費愛的抱抱」竟襲胸 他被判拘30日

    士林地方法院近日審結，認定陳男觸犯性騷擾罪，判拘30日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    士林地方法院近日審結，認定陳男觸犯性騷擾罪，判拘30日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/09/14 11:19

    〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市陳姓男子去年9月28日晚間在捷運淡水站後方公園內參加「Free Hugs」 （「免費愛的抱抱」運動） 時，竟趁女方不注意，伸出狼爪襲胸。被害女子報警逮人。士林地方法院近日審結，認定陳男觸犯性騷擾罪，判處拘役30日，得易科罰金。

    陳姓男子去年9月28日下午5時39分行經捷運淡水站後方公園，見有人在現場舉牌邀請大家參與「Free Hugs（自由擁抱運動）」，鼓勵陌生人透過擁抱傳遞溫暖、對抗冷漠。

    陳男見狀前往參加，卻在擁抱過程中襲擊被害女子左邊胸部，被害人當場傻眼，現場民眾更是大聲斥責，引起騷動。女子事後前往警局報案。

    陳男向檢警辯稱，他出於好奇才參與活動，並沒有性騷擾意圖；但檢察官勘驗現場影像時，認為陳男利用活動氛圍接近陌生人，並在對方無法抗拒的情況下襲胸，已涉犯性騷擾罪，依法將他起訴。法院審理時，陳男方才承認犯行。

    法官認為，陳男為了滿足己身慾望伸手襲胸，顯欠缺尊重他人身體自主權利觀念，更造成被害人的心理傷害。考量他最終承認犯行，且其犯罪動機、行為手段、素行及經濟、身心等狀況，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播