參加「免費愛的抱抱」竟襲胸 他被判拘30日

士林地方法院近日審結，認定陳男觸犯性騷擾罪，判拘30日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/09/14 11:19

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市陳姓男子去年9月28日晚間在捷運淡水站後方公園內參加「Free Hugs」 （「免費愛的抱抱」運動） 時，竟趁女方不注意，伸出狼爪襲胸。被害女子報警逮人。士林地方法院近日審結，認定陳男觸犯性騷擾罪，判處拘役30日，得易科罰金。

陳姓男子去年9月28日下午5時39分行經捷運淡水站後方公園，見有人在現場舉牌邀請大家參與「Free Hugs（自由擁抱運動）」，鼓勵陌生人透過擁抱傳遞溫暖、對抗冷漠。

陳男見狀前往參加，卻在擁抱過程中襲擊被害女子左邊胸部，被害人當場傻眼，現場民眾更是大聲斥責，引起騷動。女子事後前往警局報案。

陳男向檢警辯稱，他出於好奇才參與活動，並沒有性騷擾意圖；但檢察官勘驗現場影像時，認為陳男利用活動氛圍接近陌生人，並在對方無法抗拒的情況下襲胸，已涉犯性騷擾罪，依法將他起訴。法院審理時，陳男方才承認犯行。

法官認為，陳男為了滿足己身慾望伸手襲胸，顯欠缺尊重他人身體自主權利觀念，更造成被害人的心理傷害。考量他最終承認犯行，且其犯罪動機、行為手段、素行及經濟、身心等狀況，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

