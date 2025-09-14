8旬婦騎電動代步車與重機碰撞死亡 撞擊瞬間影像曝光

8旬婦騎電動代步車台1線後龍段與重機碰撞死亡，圖為事發現場畫面。（民眾提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕80歲吳姓老婦昨（13）日上午騎乘電動代步車行經台1線南下116公里處、苗栗縣後龍鎮路段時，在內側與一輛紅牌大型重機發生碰撞，吳婦因此被撞飛，而大型重機也慘摔，現場零件散落一地、四處可見油漬，吳姓老婦送醫搶救仍因傷勢嚴重宣告不治，當時撞擊影像也曝光。

轄區竹南警方今（14）日表示，經初步調查，吳姓老婦當時騎乘電動代步車至台1線116公里南下車道時，疑由外側車道左轉欲往北向車道，不慎與55歲翟姓男子騎乘大型重機發生碰撞，造成翟男與乘客51歲黃女受傷。

消防人員指出，當時前往救援送醫，吳姓左小腿開放性骨折，頭部擦傷，到院前已失去生命跡象，急救後宣告不治；老婦翟男意識清楚，肢體擦傷；黃女意識清楚，肢體及胸背擦傷，均無大礙。

竹南警分局強調，駕駛人無論使用何種交通工具，行經幹道或轉彎時應遵守交通規則、注意車流狀況，並保持防禦駕駛觀念，才能確保自身與他人安全。

8旬婦騎電動代步車台1線後龍段與重機碰撞死亡，圖為事發現場畫面。（民眾提供）

