為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    8旬婦騎電動代步車與重機碰撞死亡 撞擊瞬間影像曝光

    8旬婦騎電動代步車台1線後龍段與重機碰撞死亡，圖為事發現場畫面。（民眾提供）

    8旬婦騎電動代步車台1線後龍段與重機碰撞死亡，圖為事發現場畫面。（民眾提供）

    2025/09/14 10:19

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕80歲吳姓老婦昨（13）日上午騎乘電動代步車行經台1線南下116公里處、苗栗縣後龍鎮路段時，在內側與一輛紅牌大型重機發生碰撞，吳婦因此被撞飛，而大型重機也慘摔，現場零件散落一地、四處可見油漬，吳姓老婦送醫搶救仍因傷勢嚴重宣告不治，當時撞擊影像也曝光。

    轄區竹南警方今（14）日表示，經初步調查，吳姓老婦當時騎乘電動代步車至台1線116公里南下車道時，疑由外側車道左轉欲往北向車道，不慎與55歲翟姓男子騎乘大型重機發生碰撞，造成翟男與乘客51歲黃女受傷。

    消防人員指出，當時前往救援送醫，吳姓左小腿開放性骨折，頭部擦傷，到院前已失去生命跡象，急救後宣告不治；老婦翟男意識清楚，肢體擦傷；黃女意識清楚，肢體及胸背擦傷，均無大礙。

    竹南警分局強調，駕駛人無論使用何種交通工具，行經幹道或轉彎時應遵守交通規則、注意車流狀況，並保持防禦駕駛觀念，才能確保自身與他人安全。

    8旬婦騎電動代步車台1線後龍段與重機碰撞死亡，圖為事發現場畫面。（民眾提供）

    8旬婦騎電動代步車台1線後龍段與重機碰撞死亡，圖為事發現場畫面。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播