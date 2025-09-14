為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    為賺1000元！ 花蓮男當詐團車手 領10萬被判1年1個月

    台灣高等法院花蓮分院。（記者王錦義攝）

    2025/09/14 09:32

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣葉姓男子在博奕網站中看到提供帳戶並幫忙提款就有一千元報酬的訊息，協助詐騙集團從帳戶中提領上層轉來的不法金額10萬元，並獲得1000元報酬，台灣高等法院花蓮分院日前依三人以上共同犯詐欺取財罪判處葉男1年1個月徒刑，犯罪所得新臺幣1000元沒收。

    檢警調查，葉姓男子2021年間在網路看到提供自己銀行帳戶及幫忙提款的訊息，對方表示每幫忙提款一次並交給指定人士後，就有1000元報酬，8月間葉男接獲詐團指示，表示從帳戶中提領10萬元交給不明男子，檢警查出，葉男帳戶為詐騙集團第二層的轉匯帳戶，詐團以投資網站操作獲利云云向被害人詐騙得逞後，先轉被害贓款到第一層帳戶，再轉到葉男帳戶，並要求葉男領出。

    葉男坦承犯行自動繳回犯罪所得1000元並賠償3萬5千元給被害人達成和解，法官認為，被告葉男正值青壯年，卻以不正當途徑、方式賺取財物，依指示擔任提款車手工作，涉犯三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法一般洗錢等罪，法官從一重論處三人以上共同詐欺取財罪判處被告1年1個月徒刑，併科罰金部份維持一審判決為新臺幣1萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    圖
    圖
