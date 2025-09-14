恐怖情人用貓當藉口騙鎖匠開門 闖進前女友家破壞判拘50日

基隆地方法院審理後，認定曹男違反保護令罪，判拘50日。（記者吳昇儒攝）

2025/09/14 09:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子曹舜揚與前女友分手後，因涉嫌家暴案件，女方聲請通常保護令獲准。去年10月25日上午，曹男謊稱家中貓咪生病，但忘記帶鑰匙出門，騙鎖匠開前女友家門，進入屋內破壞衣物。被害女子返家發現異狀，經鄰居告知後，方知曹男闖進屋內，憤而報警。基隆地方法院審理後，認定曹男犯違反保護令罪，判拘50日。

檢警調查，曹男先前因涉犯家暴案件，法院裁定他不得對前女友實施身體或精神之不法侵害、騷擾行為，且需離前女友至少50公尺距離，並於去年7月29日核發民事通常保護令。

曹男卻無視保護令規定，竟於去年10月25日10時35分許，跑到前女友位於基隆的住處，並找來陳姓鎖匠，謊稱自己忘了帶鑰匙，但家中的貓咪生病急需看醫生，請鎖匠開門。

鎖匠不疑有他，幫曹男開啟大門，讓他能進入屋內。曹男得逞後，進到屋內後，將前女友衣物的肩線剪開，進行破壞。

曹男前女友返家後，發現衣物遭人破壞，經與鄰居打聽方知，是前男友找鎖匠開門，憤而報警處理。

檢警偵訊時，曹男坦承有找鎖匠到前女友家中開啟大門，並進入屋內破壞其衣物，也知道已經違反保護令。檢察官訊後，認為曹男涉犯侵入住宅、毀損及違反保護令等罪，請法官依較重的違反保護令罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，曹男無視民事通常保護令效力，還刻意違反，本不應輕縱；考量他犯後坦承犯行，尚知悔悟，且對被害人造成危害程度等情況，判處拘役50日，得易科罰金。

據悉，曹男自稱在金融業上班，目前已婚，在該案發生前，曾於台北捷運內等候前女友下班，攔停對方後，趁機搶走手機，干擾其使用手機，被台北地方法院判處拘役30日，得易科罰金，沒想到又再次犯罪，且侵入屋內。

