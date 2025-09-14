色老闆藉口考核按摩 逼「打手槍」這下慘了

台中一名老闆藉口女員工升正式按摩師要先幫他按摩考核，卻要求幫他「打手槍」，雖矢口否認犯行，台中地院仍依利用權勢猥褻罪，處有期徒刑10月。（記者陳建志攝）

2025/09/14 08:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中一家美學SPA負責人阿偉（化名）前年藉口要考核升正式按摩師，要求受訓的「芳療師」小茹（化名）先幫他按摩，卻在途中下體有了生理反應，還要求小茹幫他「打手槍」；小茹事後向報警，阿偉卻矢口否認有猥褻犯行，不過台中地院法官不信，依利用權勢猥褻罪，處有期徒刑10月。

判決指出，阿偉（化名）是台中一家美學SPA負責人，小茹因為想遊學賺錢，從2023年3月28日起接受「芳療師」教育訓練，同年4月12日傍晚阿偉告知「升正式按摩師需進行考核」，由自己擔任人體模特兒，在公司的包廂內，為他進行油壓、指壓等按摩服務。

不料，阿偉在小茹幫他按摩腹部時生殖器勃起，竟要求小茹幫忙按摩鼠蹊部、幫他「打手槍」，小茹一開始裝傻，繼續按摩肚子，阿偉就拉她的手去按他的鼠蹊部，甚至是撥弄他的生殖器，如此來回數次，小茹忍不住詢問：「剛剛是一個測試嗎？」阿偉答稱「是」。小茹事後傳訊息給友人表示很噁心。

不過阿偉在法院審理時，矢口否認有利用權勢進行猥褻犯行，辯稱當天小茹有按摩他的背部，正面的話按摩手腳、腹部、頭部，未要求撫摸他的生殖器，也沒有用手強壓小茹的手去撫摸自己的生殖器及鼠蹊部，並稱按摩結束後，有拿2千元給她，之後開車載她下車時，又拿1千元給她，當作是請她吃飯。

法官認為，小茹在警詢、偵訊和審理時，針對重要情節未有前後不一的狀況，認為阿偉猥褻情節屬實，阿偉利用小茹受其監督不敢貿然拒絕，而隱忍曲從並未反抗的情形加以猥褻，使小茹身心受創並留下恐懼陰影，所為甚為惡劣，且事後一再飾言狡辯，態度惡劣，依利用權勢猥褻罪，處有期徒刑10月，可上訴。

