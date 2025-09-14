為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    色老闆藉口考核按摩 逼「打手槍」這下慘了

    台中一名老闆藉口女員工升正式按摩師要先幫他按摩考核，卻要求幫他「打手槍」，雖矢口否認犯行，台中地院仍依利用權勢猥褻罪，處有期徒刑10月。（記者陳建志攝）

    台中一名老闆藉口女員工升正式按摩師要先幫他按摩考核，卻要求幫他「打手槍」，雖矢口否認犯行，台中地院仍依利用權勢猥褻罪，處有期徒刑10月。（記者陳建志攝）

    2025/09/14 08:35

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一家美學SPA負責人阿偉（化名）前年藉口要考核升正式按摩師，要求受訓的「芳療師」小茹（化名）先幫他按摩，卻在途中下體有了生理反應，還要求小茹幫他「打手槍」；小茹事後向報警，阿偉卻矢口否認有猥褻犯行，不過台中地院法官不信，依利用權勢猥褻罪，處有期徒刑10月。

    判決指出，阿偉（化名）是台中一家美學SPA負責人，小茹因為想遊學賺錢，從2023年3月28日起接受「芳療師」教育訓練，同年4月12日傍晚阿偉告知「升正式按摩師需進行考核」，由自己擔任人體模特兒，在公司的包廂內，為他進行油壓、指壓等按摩服務。

    不料，阿偉在小茹幫他按摩腹部時生殖器勃起，竟要求小茹幫忙按摩鼠蹊部、幫他「打手槍」，小茹一開始裝傻，繼續按摩肚子，阿偉就拉她的手去按他的鼠蹊部，甚至是撥弄他的生殖器，如此來回數次，小茹忍不住詢問：「剛剛是一個測試嗎？」阿偉答稱「是」。小茹事後傳訊息給友人表示很噁心。

    不過阿偉在法院審理時，矢口否認有利用權勢進行猥褻犯行，辯稱當天小茹有按摩他的背部，正面的話按摩手腳、腹部、頭部，未要求撫摸他的生殖器，也沒有用手強壓小茹的手去撫摸自己的生殖器及鼠蹊部，並稱按摩結束後，有拿2千元給她，之後開車載她下車時，又拿1千元給她，當作是請她吃飯。

    法官認為，小茹在警詢、偵訊和審理時，針對重要情節未有前後不一的狀況，認為阿偉猥褻情節屬實，阿偉利用小茹受其監督不敢貿然拒絕，而隱忍曲從並未反抗的情形加以猥褻，使小茹身心受創並留下恐懼陰影，所為甚為惡劣，且事後一再飾言狡辯，態度惡劣，依利用權勢猥褻罪，處有期徒刑10月，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播