行竊日月潭文武廟被拍到還留指紋 年輕慣竊又要回牢裡蹲

28歲已有多次竊盜前科，郭姓男子再潛入日月潭文武廟偷走現金2萬元，現場留下指紋被比對出身分。（記者陳鳳麗攝）

2025/09/14 08:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕28歲郭姓男子曾因多起竊案被判刑3年去年才出獄，今年2月到日月潭文武廟販賣部，偷走牛皮紙袋內2萬元現金，並破壞收銀機但打不開，而他現場留下指紋被比對出身分；同月再偷兩家加油站也被查出，3竊盜罪各被南投地院判刑6月、5月、5月，合併應執刑1年。

郭姓男子知道日月潭文武廟新春期間遊客多，2月初傍晚潛入員工剛下班的販賣部，四處搜尋後在未上鎖的櫃子內發現1只牛皮紙袋，內有現金2萬元，即快手塞入口袋，另也把收銀機搬到儲藏室，找到堅硬物品敲擊破壞，想拿走裡面的錢，但收音機僅毀損而打不開，而隔天販賣部員工上班發現遭竊報警，警方在收銀機採到指紋送刑事局鑑定，比對出郭男身分。

2月24日凌晨2點多，前往草屯鎮郊區某加油站，見辦公室未上鎖即潛入，竊取辦公桌抽屜內的現金1萬3400元後從容開車離去。接著到4公里外另家加油站，見員工暫離加油島收銀室，即進入收銀室，偷走收銀台上的現金1萬2579元。兩家加油站發現後報警，警方也從影像追人，查出郭男所為。

南投地院法官審酌，郭男有諸多犯罪前科，出獄不滿5年加重其刑，以竊盜罪名，各判處有期徒刑6月、5月、5月，應執刑1年。

