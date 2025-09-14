謊稱有阿妹周杰倫演唱會門票 詐欺慣犯狂騙21人

謊稱有阿妹周杰倫演唱會門票，詐欺慣犯狂騙21人遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/09/14 07:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕詐欺慣犯陳軒輔對外謊稱，手中握有火星人Bruno Mars、Aespa、張惠妹、周杰倫等巨星的演唱會門票，趁機詐騙21人匯款，新竹地院依詐欺得利罪將他判刑。

法官調查，陳軒輔明知其並無火星人Bruno Mars、Aespa、張惠妹、周杰倫演唱會門票，且無出售演唱會門票之真意，仍向21人詐騙匯款，匯入陳軒輔指示帳戶內，陳軒輔再拿去償還對他人之欠款或向遊戲公司、不詳玩家購買遊戲幣，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向及所在。總計陳男向21人詐騙22萬元。

請繼續往下閱讀...

法官審酌被告其正值青年，有工作能力賺取所需，然仍不知守法慎行正道取財，向多名被害人等施行詐術，其濫用被害人等其信賴，趁機詐財。

法官指出，其犯罪手法非但直接造成被害人財產損害，且一併造成受利用金融帳戶所有人間接受害，另牽涉不知情之多名被害人接受檢警調查，嚴重破壞社會秩序，且未與被害人和解，現涉多起詐欺案件由各地院、地檢偵審中，足認其素行不佳。

由於陳男所犯案件太多，法官指出需等全部確定後，於執行時，由該案犯罪事實最後判決法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定合併應執行刑，無需於每一個案判決時決定。

法官先依以網際網路對公眾散布而犯詐欺得利罪，判處陳男有期徒刑1年2月。共21件，犯罪所得22萬元沒收。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法