騎車轉彎不小心 新竹女撞傷科技男判賠134萬

新竹女騎車一時疏忽，撞傷科技男判賠134萬！（記者蔡彰盛攝）

2025/09/14 07:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一個不小心的轉彎，她讓科技男受傷終身不便，自己更要賠償百餘萬元！

新竹曾女騎機車未禮讓、注意直行車，使得在科技業上班的張男騎車因閃躲不及人車倒地，胸椎與腰椎壓迫性骨折，終身勞動能力減損20％，新竹地院判曾女需為一時的疏忽付出慘痛代價，判賠張男134萬元。

張男說，111年9月26日上午8點半，曾女騎機車欲駛入延平路1段，原應注意車輛起駛前應顯示方向燈，注意前後左右有無車輛，並應讓行進中車輛優先通行，竟直接從小客車車頭前駛出，他見狀反應不及，曾女機車左側車身與他的機車車頭碰撞，他人車倒地尾椎、腰部挫傷、胸椎第12節壓迫性骨折，亦受有腰椎第一節壓迫性骨折。最後張男提告求償200萬元。

張男提出台大新竹醫院診斷證明書，表示事故發生時任職科技公司，經評估勞動能力減損比例為20％，法官計算減少勞動能力損害為139萬元。

而在精神慰撫金部分，張男尚需多次往返醫療院所復健治療，精神上自受有相當程度痛苦，判賠10萬元。

扣除已理賠部分，法官最後判曾女共需賠償134萬元。

