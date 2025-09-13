9/13 今彩539頭獎開1注！800萬獎落中壢

13日晚上開獎的第114000223期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/09/13 22:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕13日晚上開獎的第114000223期今彩539頭獎開出1注，可得800萬，由桃園市中壢區中央里中山路20號的「金鑫寶彩券行」開出。

第114000223期今彩539中獎號碼為「02、25、32、35、36」，頭獎開出1注，可得800萬；貳獎共157注中獎，每注可得2萬元；參獎共5870注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8658注中獎，每注可得50元。

第114000223期39樂合彩中獎號碼為「02、25、32、35、36」，四合開出1注，每注可得21萬2500元；三合共214注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9613注中獎，每注可得1125元。

第114000223期3星彩中獎號碼為「696」，壹獎共50注中獎，每注可得5000元。

第114000223期4星彩中獎號碼為「8079」，壹獎共19注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

